Gre-Nal 488: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Grêmio chegam ao clássico precisando vencer para se recuperar
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional, 12º colocado, e Grêmio, 14º, se enfrentam neste domingo (21) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 24ª rodada, às 17h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido por RBS TV (TV aberta) e Premiere (TV fechada).
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Grêmio
O Internacional chega precisando vencer para se recuperar. Nas últimas dez partidas, perdeu sete – a última derrota foi a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras. Em 12 jogos, tomou 21 gols. O técnico Roger Machado depende de uma vitória para se manter no cargo.
O Grêmio também chega para a partida pressionado. Nas dez partidas após o Mundial de Clubes, o Tricolor soma três vitórias, três empates e quatro derrotas. A última foi na Arena, para o Mirassol. O técnico Mano Menezes também balança. Menos, mas balança.
Tudo sobre o jogo Internacional x Grêmio, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X GRÊMIO
23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 17h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: RBS TV (TV aberta) e Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bruno Tabata; Ricardo Mathias e Carbonero. (Técnico: Roger Machado).
GRÊMIO: olpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Willian; Cristian Olivera (Alysson) e Carlos Vinicius. (Técnico: Mano Menezes)
- Matéria
- Mais Notícias