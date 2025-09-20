menu hamburguer
Onde Assistir

Gre-Nal 488: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Grêmio chegam ao clássico precisando vencer para se recuperar

Onde Assistir Gre-Nal 448
imagem cameraInter e Grêmio se enfrentam buscando a recuperação (Arte: Lance!)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
O Internacional, 12º colocado, e Grêmio, 14º, se enfrentam neste domingo (21) precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 24ª rodada, às 17h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O jogo será transmitido por RBS TV (TV aberta) e Premiere (TV fechada).

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
24ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, 17h30min (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Grêmio

O Internacional chega precisando vencer para se recuperar. Nas últimas dez partidas, perdeu sete – a última derrota foi a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras. Em 12 jogos, tomou 21 gols. O técnico Roger Machado depende de uma vitória para se manter no cargo.

O Grêmio também chega para a partida pressionado. Nas dez partidas após o Mundial de Clubes, o Tricolor soma três vitórias, três empates e quatro derrotas. A última foi na Arena, para o Mirassol. O técnico Mano Menezes também balança. Menos, mas balança.

Tudo sobre o jogo Internacional x Grêmio, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X GRÊMIO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 17h30min (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: RBS TV (TV aberta) e Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bruno Tabata; Ricardo Mathias e Carbonero. (Técnico: Roger Machado).
GRÊMIO: olpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Willian; Cristian Olivera (Alysson) e Carlos Vinicius. (Técnico: Mano Menezes)

Grêmio x Internacional - Gre-Nal 447 - Campeonato Brasileiiro - Aguirre (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
No primeiro turno, clássico ficou no 1 a 1 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)


