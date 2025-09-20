Athletico x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Athletico e Vila Nova se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 27ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão está na sexta posição, com 39 pontos, a dois pontos da Chapecoense, que abre o G-4, enquanto o Tigre é o 10º colocado, com 36 pontos, e ainda sonha com acesso.

Athletico x Vila Nova CAP VIL 27ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 21 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu a Chapecoense por 3 a 2, na Arena Condá, e chegou a quatro vitórias seguidas, com cinco partidas de invencibilidade. A última derrota na Série B foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto.

O técnico Odair Hellmann tem as baixas do volante Patrick e do atacante Viveros, suspensos. Já o zagueiro Carlos Terán e o volante Felipinho retornam de suspensão. A maior dúvida é no ataque entre Julimar e Renan Peixoto.

O Vila Nova vem de empate em 1 a 1 com o Remo, em casa, e não vence há quatro rodadas, com três igualdades consecutivas. A última vitória foi por 2 a 0 contra o Goiás, em 16 de agosto, no estádio OBA.

Para o jogo, o técnico Paulo Turra indicou que deve repetir a escalação. Ele elogiou o desempenho contra o Azulino, que Halls, João Vieira e Gabriel Poveda como novidades no time titular.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Vila Nova pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X VILA NOVA

27ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (21), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Arthur Dias (Léo Derik) e Carlos Terán; Benavídez, Felipinho, Zapelli, Dudu e Esquivel; Mendoza e Julimar (Renan Peixoto).

VILA NOVA (Técnico: Paulo Turra)

Halls; Pedro Romado, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.