Com Caio Bonfim, relembre brasileiros campeões mundiais no atletismo

Na última sexta-feira (19), Caio Bonfim conquistou a histórica medalha de ouro na prova de 20km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio. Com o título, ele se junta a Fabiana Murer e Alison dos Santos, que formam o seleto grupo de brasileiros que já subiram ao lugar mais alto do pódio. O Lance! relembra abaixo o histórico dos campeões mundiais.

Maior medalhista da história

A passagem por Tóquio no Mundial de 2025 levou Caio Bonfim ao patamar de maior medalhista brasileiro na história da competição. Antes do ouro nos 20km, ele já havia faturado a prata na prova dos 35km, uma semana antes, na estreia da competição. As conquistas se somam às medalhas de bronze conquistadas na prova dos 20km no Mundial de Budapeste, em 2023, e no Mundial de Londres, em 2017.

— Meu pai, meu treinador, que fez esse trabalho para que eu não errasse o pico e chegasse em setembro no auge, para essa ousadia que era subir no pódio nas duas provas. E tem o trabalho da minha mãe: em 2013, eu estava brigando por medalha no Mundial e não consegui terminar, e agora dei um sprint com uma falta no quadro, o que mostra que tecnicamente eu estava muito bem - disse o marchador, após a prova.

Alison dos Santos se consagra

Em 2022, no Mundial de Eugene, nos Estados Unidos, Alison dos Santos se consagrou como o melhor do mundo nos 400m com barreiras. Na ocasião, ele superou o rival Rai Benjamin, um dos principais nomes da prova, com tempo de 46s29, que permanece como seu melhor desempenho da carreira. A segunda medalha mundial veio na última sexta-feira (19), na capital japonesa, quando o brasileiro faturou a prata com a sua terceira melhor marca no ano, 46s84.

Pioneirismo de Fabiana Murer

Em 2011, Fabiana Murer, do salto com vara, foi a responsável por conquistar a primeira medalha de ouro da história do Brasil em Mundiais de atletismo. Na ocasião, superou a gigante russa Yelena Isinbayeva, grande favorita ao título, mas que acabou fora do pódio. Fabiana alcançou a marca de 4,85m para subir ao lugar mais alto do pódio.

