Jungle Fight 140 e Fight do Milhão: quando, horário e onde assistir

Hoje é dia de Jungle Fight 140! O maior evento de MMA da América Latina e o 5º maior do mundo acontece neste sábado (20), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo presidente João Goulart, em Vila Velha, Espírito Santo.

O evento completo terá transmissão do Sportv 3 (canal fechado) e do Combate (canal fechado). A Tv Globo (canal aberto) irá transmitir apenas as semifinais do Fight do Milhão.

O card do evento contará com 13 lutas, sendo três peso mosca, duas peso pesado, duas peso meio-médio, duas peso pena, duas peso galo, uma peso médio e uma peso leve. Entre essas, terão as duas semifinais femininas do Fight do Milhão.

Yasmin Guimarães, Leidiane Fernandes, Brena Cardozo e Queila Braga disputarão as duas vagas para as finais da luta mais valiosa da modalidade.

Card completo Jungle Fight 140

Peso-galo: Mathias Melgaço Guedes x Danilo Marques Teixeira

Peso-leve: João André Luna x Kaue Araújo dos Santos

Peso-meio-médio: Reynaldo Paes x Igor Delesposte Zanuncio

Peso-pena: Dennis Duarte de Oliveira x João Victor Oliveira

Peso-mosca: Driely Neves Coutinho x Luiza Lima Costa

Peso-médio: Allef Magrão x Gustavo Guilherme Canuto Rocha

Peso-mosca: Frank Bispo x Luiz Henrique da Silva

Peso-galo: João Vitor Pereira x Emerson Fernandes do Amaral

Peso-meio-médio: Bryan The Lion x André Fischer

Peso-pena: Hamyrez Oliveira x Geovani Nascimento Barbosa

Peso-meio-médio: Yuri Santos x Caio Cocão

Peso-pesado: André Miranda x Hyago Vieira Silva

Peso-pesado: Abner Rodrigues Ferreira x Geraldo Rodrigues

Peso-mosca: Leidiane Fernandes x Fernanda Barbosa

Semifinal Fight do Milhão - Peso-mosca: Yasmin Guimarães x Layze Cerqueira

Semifinal Fight do Milhão - Peso-mosca: Brena Cardozo x Queila Braga

Ficha técnica Jungle Fight 140: onde assistir e horário

📆 Data: 20 de setembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Ginásio Poliesportivo presidente João Goulart, Espírito Santos, Brasil

📺 Onde assistir: SporTV, Combate e Globo

O "Fight do Milhão" é fruto de parceria entre a TV Globo e o Jungle Fight para encontrar os novos "Rei e Rainha da Selva". Cada campeão receberá R$ 500 mil, com a premiação dividida igualmente entre as categorias masculina e feminina.

Relembre Jungle Fight 139

Final definjda no Jungle Fight (Foto: Divulgação)

O Jungle Fight 139 definiu os finalistas do Fight do Milhão em evento realizado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (BRA). Arcângelo Anjo e Marcelo Medeiros conquistaram as vagas para a disputa do prêmio de 500 mil reais, que acontecerá em outubro. Além das lutas, um detalhe "sinistro" na luta final chamou atenção dos torcedores que madrugavam para assistir ao evento.

Na luta principal, Medeiros avançou após Carlos Alexandre "Mistoca" ser desclassificado por aplicar um golpe ilegal aos 33 segundos do primeiro round. O lutador atingiu acidentalmente o olho esquerdo do adversário, o que causou uma séria lesão que comprometeu sua visão e resultou na interrupção do combate após avaliação médica.

Já na co-luta principal, o amazonense Arcângelo Anjo, campeão da categoria peso-leve, garantiu sua classificação ao finalizar Cleiton Morais aos 4 minutos e 43 segundos do segundo round. O lutador dominou o confronto desde o início, utilizando chutes no primeiro assalto e mantendo o controle no solo até aplicar um leglock decisivo.

Com os vencedores das semifinais definidos, a grande final do Fight do Milhão terá um duelo de gerações. O veterano Medeiros (39 anos) irá representar a ''velha geração'' na grande decisão. Por outro lado, o segundo semifinal está entre os atletas mais jovens e busca seu auge no esporte. Aos 29 anos, Arcângelo conta com uma sequência de cinco vitórias consecutivas no circuito.