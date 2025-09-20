Brasil atropela Paraguai e vai à final da Copa das Nações de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal entrou em quadra na tarde deste sábado (20), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, para enfrentar o Paraguai, em partida válida pela semifinal da Copa das Nações de Futsal. Com o apoio da torcida e bastante tranquilidade, a equipe confirmou o favoritismo e venceu por 5 a 0, com gols de Lucão, Marcel, Pito, Dami Mareco (contra) e Fabinho, carimbando a vaga para a final.

O Brasil chegou invicto à semifinal da Copa das Nações, após duas vitórias por 3 a 1, na primeira fase, sobre Polônia e Guatemala. Do outro lado, o Paraguai avançou como o segundo colocado do Grupo B, com uma vitória sobre a Costa Rica e um empate com a França.

O outro finalista será definido ainda na noite deste sábado (20), no confronto entre França e Polônia, a partir das 20h (horário de Brasília). A decisão está marcada para este domingo (21), às 18h (de Brasília).

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira controlou a partida desde o início da primeira etapa, criando mais chances ofensivas. A superioridade apareceu no placar aos oito minutos, em jogada individual de Lucão, que saiu driblando a defesa paraguaia e finalizou, sem chance de defesa. Pouco depois, aos 14 minutos, foi a vez de Marcel ampliar o placar, de canhota.

O ritmo do jogo permaneceu igual no segundo tempo e, mesmo precisando buscar o empate, o Paraguai não conseguiu levar muito perigo ao Brasil. O terceiro gol veio aos 13 minutos, com Pito, que aproveitou roubada de bola no campo defensivo e finalizou forte para o fundo das redes. Faltando cinco minutos para o fim da partida, após saída de bola em velocidade do Brasil, Dami Mareco, do Paraguai, acabou desviando contra a própria meta, ampliando o marcador 4 a 0.

Nos últimos segundos de jogo, ainda houve tempo para Fabinho deixar o seu gol na vitória, com chute certeiro do campo de defesa, sem nenhuma chance para o goleiro paraguaio.

Brasil é o primeiro finalista da Copa das Nações de Futsal (Foto: Joilson Marconne/ CBF)

Formato da disputa

As seleções foram divididas em dois grupos (A e B) com três equipes cada. Brasil, Polônia e Guatemala se enfrentam no Grupo A. Já no Grupo B, os confrontos são entre França, Paraguai e Costa Rica. Os times jogarão entre si nos grupos e os dois melhores serão classificados para o mata-mata.

Já no mata-mata, os times vão seguir o padrão já conhecido. Os dois vencedores nas semifinais se enfrentam na final. E as equipes derrotadas serão adversárias em busca do terceiro lugar.