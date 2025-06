Brasil enfrenta Argentina na AmericupW; veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira feminina de basquete faz sua estreia no AmericupW contra a Argentina neste sábado (28), às 15h10 (de Brasília), no Chile. O clássico terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Pela primeira vez na sua história, a FIBA, organização responsável pelas seleções de basquete feminina, vai destinar ao campeão da AmericupW uma vaga para a Copa do Mundo em 2026, em junho, na Alemanha.

O Brasil participou de quase todas as edições do torneio, ficando de fora apenas em 1995, quando foi cediada pelo Canadá. A Seleção também é a maior campeã, com seis títulos (1997, 2001, 2003, 2009, 2011, 2023).

Cacá, armadora do Brasil, durante o amistoso contra o Canadá (Foto: Theo Daolio)

Formato da competição

As dez equipes que disputam a AmericupW foram organizadas em dois grupos, que jogarão uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo. As quatro melhores avançarão para as quartas de final, no formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Junto com as brasileiras estão as seleções da Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador. O Grupo B é formado por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile.

Todos os jogos do Brasil na AmericupW

Brasil x Argentina - sábado (27), às 15h10

Brasil x Canadá - segunda (30), às 15h10

Brasil x República Dominicana - terça (1), às 12h40

Brasil x El Salvador - quarta (2), às 12h40

Convocadas:

Bella Nascimento - William & Mary-EUA

Alana Gonçalo - Corinthians-SP

Carina Martins - Sampaio-MA

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI Araraquara-SP

Thayná Silva - Sampaio-MA

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Manu Alves - Illinois-EUA

Aline Moura - SESI Araraquara-SP

Damiris Dantas - Indiana Fever-EUA

Kamilla Cardoso - Chicago Sky-EUA