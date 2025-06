Sobrinha de Anderson Varejão deixa sua marca com a camisa da Seleção Brasileira

A pivô Izabel Varejão realizou sua segunda partida pela Seleção Brasileira de basquete feminino no último domingo (22), durante um amistoso preparatório contra o Canadá, no Pacaembu, em São Paulo. Sobrinha do ex-jogador da NBA Anderson Varejão, a camisa 7 se emocionou ao falar sobre a sensação de jogar no Brasil com a torcida, amigos e família na arquibancada.

- Tem muitos anos que eu não jogava no Brasil. É uma atmosfera completamente diferente. Na hora do hino, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Eu até lacrimejei um pouquinho porque é indescritível a sensação de jogar na frente do nosso país. E meus pais estavam aqui também. Tinha mais de seis anos que meu pai não me via jogar. Então foi uma chance muito boa poder jogar na frente da minha família — comentou a jogadora após o amistoso.

Sua paixão pelo basquete surgiu quando Izabel se mudou do Espírito Santo para São Paulo, onde jogou durante o ensino médio. Seu talento chamou a atenção da University of Michigan, nos EUA, que convocou a pivô para estudar e jogar pela instituição na NCAA, liga de basquete universitária estadunidense.

Após algumas temporadas na América do Norte, a pivô com algumas lesões e ficou quase um ano longe das quadras. Em 2024, surgiu a oportunidade de defender o Syracuse Orange, também nos EUA, e após muita reflexão sobre o retorno e o receio de uma nova lesão, a jogadora aceitou a proposta, marcando um novo capítulo em sua carreira.

Izabel Varejão pela Seleção Brasileira durante amistoso contra o Canadá (Foto: Theo Daolio)

Izabel foi convocada pela primeira vez para defender a camisa do Brasil em maio de 2025, para dois amistosos contra o Chicago Sky e o Indiana Fever, equipes da WNBA. Agora, chamada pelo técnico Léo Figueiró, a pivô se prepara para sua primeira partida oficial com a Seleção durante o AMericupW, torneio disputado no Chile, entre os dias 28 de junho e 6 de julho.

- O que eu precisar fazer para ajudar o time eu vou estar fazendo. Se é me jogar no chão, se é salvar uma bola, se é dar um passe eu vou estar fazendo. Então, para o que o time precisar de mim, eu vou estar lá — completou.

Sangue no basquete

O sobrenome Varejão é bastante conhecido no meio do basquete. Anderson Varejão, tio de Izabel, foi draftado em 2004 pelo Orlando Magic mas foi rapidamente negociados com o Cleveland Cavaliers, onde ficou até 2016. O brasileiro já jogou ao lado de grandes nomes da NBA, como Lebron James.

Na temproada 2016/17, Anderson foi para o Golden State Warriors, quando foi campeão da liga, embora tenha sido dispensado antes dos playoffs finais (o que, pelas regras da liga, não lhe garante o anel oficialmente).

O jogador também defendeu o Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets (algumas sem atuações em jogos oficiais) e retornou para o basquete brasileiro em 2018, quando jogou pelo Flamengo antes de se aposentar.