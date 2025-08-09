Invicto, Brasil atropela Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

O Brasil segue invicto no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino. Neste sábado (9), a equipe derrotou a Tailândia com mais um 3 a 0 e parciais de 25/13, 25/12 e 25/14. Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set. Agora, a equipe tem pela frente a Tunísia.

Como foi Brasil e Tailândia?

1º SET

O Brasil não só começou marcando como também dominou a abertura da partida. A equipe fez uma partida estável e sem muitos erros. Em comparação, as tailandesas tiveram oito erros, enquanto as brasileiras só erraram uma vez. Sem muita dificuldade, o primeiro set foi fechado em 25 a 13 para o Brasil.

2º SET

As brasileiras começaram o segundo set abrindo larga vantagem sobre as tailandesas, chegando a fazer nove pontos de vantagem. A Tailândia chegou a marcar algumas sequências de pontos, mas sem tirar muito da vantagem brasileira. Ao final, o Brasil fechou o set em 25 a 12, levando o placar geral ao 2 a 0.

3º SET

Mais uma vez, o Brasil abriu o set e fez uma partida estável. Por mais que as tailandesas tenham encostado no placar em alguns momentos, a seleção soube controlar. O set foi fechado em 25 a 14, deixando o jogo de 53 minutos em 3 a 0 e garantindo a terceira vitória no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino.

Próxima partida do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

A próxima partida do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino será contra a Tunísia, às 9h (de Brasília). O jogo acontece na próxima segunda-feira. No domingo, o Brasil terá um dia de descanso após três jogos em sequência.

Histórico da equipe

A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. As brasileiras dominaram todas as habilidades do jogo. Na segunda partida, a Seleção fez outro 3 a 0, dessa vez contra o Chile.

Brasil e Chile no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino (Foto: Volleyball World)

Agenda de jogos do Brasil na fase preliminar do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

Quinta-feira, 7 de agosto | 06h - Brasil 3 x 0 Bulgária

Sexta-feira, 8 de agosto | 10h - Brasil 3 x 0 Chile

Sábado, 9 de agosto | 09h - Brasil 3 x 0 Tailândia

Segunda-feira, 11 de agosto | 09h - Brasil x Tunísia

Terça-feira, 12 de agosto | 09h - Brasil x Japão

Grupos do mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

FICHA TÉCNICA

MUNDIAL SUB-21 DE VÔLEI FEMININO

BRASIL 3 x 0 TAILÂNDIA

🏐 Fase: preliminar

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 9h de Brasília

🏟️ Local: Surabaia, na Indonésia

📺 Onde assistir: YouTube Volleyball World