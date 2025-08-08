Brasil atropela o Chile e segue invicto no Mundial de Vôlei Sub-21

A Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-21 continua mostrando sua força no Campeonato Mundial da categoria. Na manhã desta sexta-feira (8), as meninas do Brasil não deram chances para o Chile e venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/21, em partida realizada em Surabaya, na Indonésia. Chile é a 17ª melhor seleção do mundo. O Brasil é o destaque com a terceira maior potência, atrás de China e Itália.

continua após a publicidade

➡️ Mundial Sub-21 de Vôlei: agenda de jogos e destaques da Seleção feminina

Com o resultado, o Brasil chega à sua segunda vitória na competição e se mantém invicto no Grupo D, ao lado do Japão, garantindo uma boa posição para a próxima fase do torneio. A equipe brasileira dominou o jogo do início ao fim, mostrando superioridade em todos os fundamentos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ataque brasileiro foi avassalador, com 37 pontos contra 25 do Chile. O bloqueio também foi um diferencial, com 13 pontos para o Brasil e apenas 9 para as chilenas. Nos aces, a vantagem brasileira foi de 6 a 1.

continua após a publicidade

Brasil vence Chile no mundial de vôlei sub-21 (Foto: Volleyballworld)

A central Juliana Palhano foi a maior pontuadora do Brasil, com 14 pontos. As ponteiras Aline Segato e Helena também se destacaram, com 11 pontos cada. Pelo lado chileno, a maior pontuadora da partida foi Aylwin, com 16 pontos.

O próximo desafio do Brasil no Mundial Sub-21 será contra a Tailândia neste sábado (9). A estreia do Brasil foi contra a Bulgária e as brasileiras venceram a partida por 3 sets a 0. Com a Seleção dominando, a ponteira Helena foi a maior pontuadora da partida, marcando 18, sendo quatro aces. As brasileiras dominaram todas as habilidades do jogo.