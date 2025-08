Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.

continua após a publicidade

➡️Futebol pede Chopp Brahma. Para torcer com mais sabor. Bora pedir!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo CAM FLA Oitavas de final Copa do Brasil Data e Hora quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília) Local Arena MRV, Belo Horizonte Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

Como chega o Atlético

O Galo vem no melhor momento da equipe desde o retorno após o Super Mundial. O Atlético venceu as últimas duas partidas. Contra o Flamengo, adversário desta quarta-feira, no jogo de ida, o clube mineiro venceu por 1 a 0, jogando fora de casa. Já nesse último final de semana, pelo Brasileirão, o Galo dominou e derrotou o Bragantino por 2 a 1, criando chances para golear.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Galo não conta com o volante Patrick, com lesão na lombar, e os atacantes Cadu e Caio Maia, com lesões no joelho direito. Os atletas seguem no departamento médico do clube.

Mas, o Atlético terá um importante reforço para a partida. Nessa segunda-feira, o Atlético anunciou o retorno de Arana, que foi liberado pelo departamento médico do clube e pode reforçar a equipe contra o Flamengo

continua após a publicidade

Como vem o Flamengo

Já o Flamengo pela sua vez, não vem bem. O clube carioca foi derrotado pelo Atlético na última semana, e no Brasileirão saiu na frente contra o Ceará, mas sofreu o empate. Para eliminar o Galo, o Mengão precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem. Em caso de vitória flamenguista por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Flamengo terá importantes desfalques. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Galo por conta de controle de carga, em função do acúmulo de jogos na temporada. O mesmo acontece com Luiz Araújo, que também ficou fora da lista de relacionados.

De La Cruz, que foi ao campo do Ninho de Urubu na segunda-feira, segue fora. Ele realiza trabalhos com a fisioterapia. Já Danilo, que apresenta boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, segue cronograma de recuperação, e permanece no Rio de Janeiro. Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, completa a lista de desfalques.

Além das cinco ausências na lista de relacionados do Flamengo, quem também não viaja para Belo Horizonte é Michael. O Robozinho da Gávea, que se recuperou de dores no tornozelo esquerdo e foi ao gramado do Ninho do Urubu na segunda, fica fora da partida por escolha técnica de Filipe Luís.

Confira arbitragem e onde assistir Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Scarpa); Alexsander, Alan Franco, Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.