Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Prime Video (streaming).

+ Palmeiras eleva receitas com Mundial, supera meta e mira arrecadação bilionária

O clube que avançar às quartas de final vai receber R$ 4,74 milhões em premiação. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Corinthians tem a vantagem do empate. Já o Palmeiras precisa triunfar por dois gols de diferença para garantir a classificação. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Ficha do jogo PAL COR COPA DO BRASIL Oitavas de final - volta Data e Hora quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO)

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega para o clássico após empatar por 2 a 2 com o Vitória, em Salvador. Na ocasião, o técnico Abel Ferreira poupou a maioria dos titulares de olho no Derby. Com o resultado, o Verdão segue na terceira colocação do Brasileirão, atrás de Cruzeiro e Flamengo.

Na Copa do Brasil, tenta encerrar o jejum ofensivo diante do rival em confrontos eliminatórios na temporada para avançar às quartas de final. Até aqui, foram três clássicos e apenas dois gols marcados, ambos pelo Corinthians.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, no Allianz Parque; veja detalhes de onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chega o Corinthians

Assim como o Palmeiras, o Corinthians chega para o Derby após empatar na última rodada do Brasileirão. No domingo, a equipe de Dorival Júnior saiu atrás do Fortaleza, na Neo Química Arena, e buscou a igualdade com gol de Carrillo nos minutos finais.

Pela Copa do Brasil, o Timão joga por um empate fora de casa para garantir a vaga nas quartas de final.

Confira arbitragem e onde assistir Palmeiras x Corinthians

PALMEIRAS X CORINTHIANS

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo;

📺 Onde assistir Retrô x Bahia: TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Prime Video (streaming);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Abel Ferreira):

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Dorival Júnior):

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto