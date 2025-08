Em negociações avançadas para defender o West Ham, da Inglaterra, o goleiro John não irá a campo nesta quarta-feira (6) pelo Botafogo. O Glorioso visita o Red Bull Bragantino no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, valendo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O goleiro, um dos destaques da temporada e do ano mágico de 2024, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, aceitou a oferta dos "Hammers" e pediu para ser negociado. A SAF ajusta os últimos detalhes.

Quem deve assumir a titularidade no duelo decisivo é Léo Linck, contratado no início da temporada. Ele soma quatro partidas no ano, sendo duas pela Copa do Brasil, na terceira fase, contra o Capital-DF, e duas no Campeonato Carioca.

Cristhian Loor, equatoriano de 19 anos contratado antes do Mundial de Clubes, e Raul também ficam à disposição de Davide Ancelotti. John deve assinar seu contrato com o clube inglês ainda nesta semana.

Davide tem mais desfalques para o jogo de volta contra o Bragantino. O zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral-esquerdo Cuiabano, lesionados, ficam fora da viagem. Por outro lado, Jeffinho, recuperado de artroscopia no joelho direito após lesão no menisco.

Jeffinho em ação no CT Lonier durante treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton.

Meias-atacantes: Joaquín Correa, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino.

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.

