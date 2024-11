Nesta segunda-feira (25), Bragantino e Botafogo se enfrentam pela grande final do Brasileirão de Aspirantes, competição nacional Sub-23. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do canal de Youtube do time de Bragança Paulista, Massa Bruta TV.

O Botafogo eliminou o Santos nos pênaltis para chegar à grande final do Brasileirão de Aspirantes; confira as estatísticas do confronto contra o Bragantino (Foto: Reprodução/ Instagram)

Estatísticas de Bragantino e Botafogo Sub-23

O RB Bragantino chega para este jogo de hoje após eliminar o CRB na semifinal do Brasileirão de Aspirantes. A equipe tem um ótimo retrospecto na competição, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota nos nove jogos que disputou na competição. O Braga também eliminou o Fluminense nas quartas de final e passou em primeiro de seu grupo.

Já o Botafogo vem para esta partida depois de deixar o Mirassol e o Santos pelo caminho, nas quartas e nas semifinais, respectivamente, ambos nos pênaltis. O Glorioso também passou em primeiro lugar de seu grupo, com o retrospecto de cinco vitórias e quatro empates em nove jogos disputados pelo Brasileirão de Aspirantes.

Palpites para o jogo

O confronto entre as duas equipes promete ser muito equilibrado, já que são as duas equipes de melhor campanha na competição. A grande final será na casa do time de Bragança Paulista, já que teve melhores resultados, o que pode ser um diferencial na decisão, já que venceu todos os confrontos que disputou em seus domínos.

⚽Escalações prováveis de Bragantino e Botafogo Sub-23

RB Bragantino

Fernando Costa; Vinícius Lago, Kauan Martins, Italo Cabelinho e Marcos Paulo; André Cardoso, Riquelme e Chumbinho; Marcelinho Braz, João Victor e Athyrson - Técnico: Mauricio Souza.

Botafogo

Cristiano; Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim e Lucyo; Felipe Vieira, Kauê e JP Galvão; Kauan Lindes, Vitinho e Matheus Nascimento - Técnico: Carlos Leiria.