No fim da atual temporada, os torcedores estão tentando prever matematicamente o futuro de cada clube. Assim, segundo levantamento do PVC, no portal "Uol", um detalhe na pontuação do Brasileirão chama atenção: Roger Machado tem mais pontos do que Flamengo e Internacional, no Campeonato Brasileiro. Entenda com o Lance! o cálculo feito pelo jornalista.

Internacional tem o melhor segundo turno entre times do Brasileirão; entenda

Embora seja o atual líder no Brasileirão, o Botafogo não é o melhor clube do segundo turno do campeonato, nem o que tem a melhor sequência de jogos. O Internacional ao vencer o Vasco, nesta quinta-feira (21), garantiu a marca de 15 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e quatro empates. Com isso, só nas últimas rodadas, o clube somou cerca de 37 pontos.

A impressionante atuação do Colorado, no entanto, não é a mesma do início do ano. Antes de Roger Machado, que assinou com o Internacional em julho, o clube estava na 13ª posição, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

No entanto, Roger Machado, antes de assumir o Internacional, comandava o Juventude, que estava com 20 pontos e uma posição acima do Colorado na classificação. Mesmo assim, o técnico decidiu trocar entre os clubes vizinhos.

Além destes pontos com o Juventude, desde que fez a troca, Roger Machado conquistou 43 pontos com o Internacional.

Assim, na soma final entre os pontos acumulados por Roger Machado na temporada, o técnico está com pontuação suficiente para ultrapassar o Flamengo e o próprio Internacional, com 63 pontos. Além de empatar com o Fortaleza, assim, Roger assumiria o quarto lugar, atrás do Leão apenas por uma vitória a menos.

Próximos jogos do Internacional

Para dar seguimento as últimas rodadas do Brasileirão, o Internacional terá mais quatro confrontos decisivos para entender qual será o planejamento para 2025, com vaga direta para a Libertadores ou as primeiras fases. Ou até sonhar com alguma possibilidade de título, ainda em 2024.

A próxima partida do Internacional, ao comando de Roger Machado, será contra o Bragantino em casa, na Beira-Rio, no domingo (24). Depois, o Colorado segue ao Rio de Janeiro para enfrentar seu adversário direto, o Flamengo, no domingo seguinte (1). Ambos jogos serão às 16h (de Brasília).

Para finalizar a temporada, o Internacional ainda enfrenta o Botafogo e o Fortaleza, dois clubes que estão acima do Colorado na tabela do Brasileirão, nos dias 4 e 8 de dezembro.