Bournemouth e West Ham se enfrentam neste sábado (22), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
O Bournemouth chega para a partida buscando recuperação imediata após um desastre na rodada anterior, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Aston Villa, viu Antoine Semenyo perder um pênalti e caiu para a 9ª posição na tabela. Apesar do tropeço recente, a equipe de Andoni Iraola aposta todas as suas fichas no retorno ao Vitality Stadium, onde tem sido implacável: com 13 pontos conquistados em 15 possíveis, o Bournemouth possui o segundo melhor desempenho como mandante da Premier League, atrás apenas do Manchester City.
O West Ham, sob o comando de Nuno Espírito Santo, vive um momento de esperança após conquistar duas vitórias consecutivas (contra Newcastle e Burnley) antes da pausa internacional, resultados que deixaram o time à beira de sair da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe enfrenta dois fantasmas: o péssimo histórico após as Datas Fifa em 2025 (três derrotas em três jogos) e a necessidade de manter sua "paternidade" sobre o Bournemouth, contra quem não perde há oito jogos na Premier League e a quem venceu recentemente na pré-temporada nos Estados Unidos.
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e West Ham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth x West Ham
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Thomas Bramall (árbitro); Constantine Hatzidakis e Matt Wilkes (assistentes); Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Oliver
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola):
Petrovic; Cook, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Semenyo, Brooks, Tavernier; Kroupi
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo):
Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Soucek, Potts, Fernandes; Bowen, Wilson, Summerville
