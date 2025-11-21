Após o fim da Data Fifa de novembro, os clubes da elite do futebol espanhol voltarão as atenções para os jogos de La Liga. Com Real Madrid na liderança e Barcelona vice, o clube catalão pode igualar os merengues em pontos em caso de vitória sobre o Athletic Bilbao e derrota dos madrilenhos para o Elche, porém, não poderá assumir a primeira colocação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isso ocorre porque o principal critério de desempate do Campeonato Espanhol é o confronto direto entre as equipes, saldo de gols e gols pró, respectivamente, conforme estabelecido no regulamento. Como o Real venceu o primeiro "El Clásico" da temporada, a equipe madrilenha manterá a primeira posição nesta rodada até que o confronto direto seja concluído na segunda metade da competição, a menos que o Barça alcance uma pontuação superior.

continua após a publicidade

Destaques do Campeonato Espanhol

O Real Madrid soma 31 pontos em La Liga, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota, detendo um saldo de gols de +16. A perseguição é intensa, com o Barcelona ocupando a segunda posição com 28 pontos, impulsionado pelo melhor ataque da competição, que marcou 32 gols.

Além da dupla, o Villarreal ocupa a terceira posição, com 26 pontos, e o Atlético de Madrid, com 25 pontos, na quarta. Este cenário define o principal bloco de disputa pelas vagas na próxima edição da Champions League. O Atleti, apesar de ter apenas uma derrota, empatou quatro partidas, resultando em uma desvantagem em relação aos líderes.

continua após a publicidade

A briga por Liga Europa e Conference League, envolvendo as posições 5 e 6, está extremamente acirrada. O Real Betis ocupa o quinto lugar, com 20 pontos, seguido do Espanyol, com 18. Outros times como o Athletic Bilbao e Getafe, ambos com 17, e o Sevilla, com 16, estão na cola em busca de uma classificação para competições europeias.

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal durante El Clásico (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

Próximos jogos

O Campeonato Espanhol será retomado nesta sexta-feira (21), às 17h (de Brasília), no duelo entre Valencia e Levante. No dia seguinte, o Real Madrid enfrentará o Elche, em um jogo que pode ser crucial para manter ou ampliar a liderança.

O Barcelona terá um desafio maior em casa, recebendo o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal jogará contra o Mallorca, buscando consolidar sua posição entre os primeiros. Fechando o G4, o Atlético de Madrid viajará para encarar o Getafe. Por fim, em confronto direto por vagas europeias, Espanyol x Sevilla é mais um confronto que promete aquecer a próxima rodada de La Liga.

Confira a tabela de La Liga

1º Real Madrid 31 12 10 1 26 10 16 2º Barcelona 28 12 9 1 32 15 17 3º Villarreal 26 12 8 2 24 10 14 4º Atlético Madrid 25 12 7 4 24 11 13 5º Betis 20 12 5 5 19 13 6 6º Espanyol 18 12 5 3 15 15 0 7º Athletic Bilbao 17 12 5 2 12 13 -1 8º Getafe 17 12 5 2 12 14 -2 9º Sevilla 16 12 5 1 18 19 -1 10º Alavés 15 12 4 3 11 11 0 11º Elche 15 12 3 6 13 14 -1 12º Rayo Vallecano 15 12 4 3 12 14 -2 13º Celta de Vigo 13 12 2 7 15 18 -3 14º Real Sociedad 13 12 3 4 14 17 -3 15º Mallorca 12 12 3 6 12 18 -6 16º Osasuna 11 12 3 2 9 13 -4 17º Valencia 10 12 2 4 11 21 -10 18º Girona 10 12 2 4 11 24 -13 19º Levante 9 12 2 3 16 23 -7 20º Oviedo 8 12 2 2 8 20 -13

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial