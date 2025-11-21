menu hamburguer
Futebol Internacional

Com Real Madrid e Barcelona no topo da tabela, veja como está a situação de La Liga

Saiba o que está em jogo na volta do Campeonato Espanhol após a Data Fifa

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/11/2025
07:10
Após o fim da Data Fifa de novembro, os clubes da elite do futebol espanhol voltarão as atenções para os jogos de La Liga. Com Real Madrid na liderança e Barcelona vice, o clube catalão pode igualar os merengues em pontos em caso de vitória sobre o Athletic Bilbao e derrota dos madrilenhos para o Elche, porém, não poderá assumir a primeira colocação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isso ocorre porque o principal critério de desempate do Campeonato Espanhol é o confronto direto entre as equipes, saldo de gols e gols pró, respectivamente, conforme estabelecido no regulamento. Como o Real venceu o primeiro "El Clásico" da temporada, a equipe madrilenha manterá a primeira posição nesta rodada até que o confronto direto seja concluído na segunda metade da competição, a menos que o Barça alcance uma pontuação superior.

Destaques do Campeonato Espanhol

O Real Madrid soma 31 pontos em La Liga, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota, detendo um saldo de gols de +16. A perseguição é intensa, com o Barcelona ocupando a segunda posição com 28 pontos, impulsionado pelo melhor ataque da competição, que marcou 32 gols.

Além da dupla, o Villarreal ocupa a terceira posição, com 26 pontos, e o Atlético de Madrid, com 25 pontos, na quarta. Este cenário define o principal bloco de disputa pelas vagas na próxima edição da Champions League. O Atleti, apesar de ter apenas uma derrota, empatou quatro partidas, resultando em uma desvantagem em relação aos líderes.

A briga por Liga Europa e Conference League, envolvendo as posições 5 e 6, está extremamente acirrada. O Real Betis ocupa o quinto lugar, com 20 pontos, seguido do Espanyol, com 18. Outros times como o Athletic Bilbao e Getafe, ambos com 17, e o Sevilla, com 16, estão na cola em busca de uma classificação para competições europeias.

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)
Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal durante El Clásico (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

Próximos jogos

O Campeonato Espanhol será retomado nesta sexta-feira (21), às 17h (de Brasília), no duelo entre Valencia e Levante. No dia seguinte, o Real Madrid enfrentará o Elche, em um jogo que pode ser crucial para manter ou ampliar a liderança.

O Barcelona terá um desafio maior em casa, recebendo o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal jogará contra o Mallorca, buscando consolidar sua posição entre os primeiros. Fechando o G4, o Atlético de Madrid viajará para encarar o Getafe. Por fim, em confronto direto por vagas europeias, Espanyol x Sevilla é mais um confronto que promete aquecer a próxima rodada de La Liga.

Confira a tabela de La Liga

Real Madrid3112101261016

Barcelona

28

12

9

1

32

15

17

Villarreal

26

12

8

2

24

10

14

Atlético Madrid

25

12

7

4

24

11

13

Betis

20

12

5

5

19

13

6

Espanyol

18

12

5

3

15

15

0

Athletic Bilbao

17

12

5

2

12

13

-1

Getafe

17

12

5

2

12

14

-2

Sevilla

16

12

5

1

18

19

-1

10º

Alavés

15

12

4

3

11

11

0

11º

Elche

15

12

3

6

13

14

-1

12º

Rayo Vallecano

15

12

4

3

12

14

-2

13º

Celta de Vigo

13

12

2

7

15

18

-3

14º

Real Sociedad

13

12

3

4

14

17

-3

15º

Mallorca

12

12

3

6

12

18

-6

16º

Osasuna

11

12

3

2

9

13

-4

17º

Valencia

10

12

2

4

11

21

-10

18º

Girona

10

12

2

4

11

24

-13

19º

Levante

9

12

2

3

16

23

-7

20º

Oviedo

8

12

2

2

8

20

-13

