Com Real Madrid e Barcelona no topo da tabela, veja como está a situação de La Liga
Saiba o que está em jogo na volta do Campeonato Espanhol após a Data Fifa
Após o fim da Data Fifa de novembro, os clubes da elite do futebol espanhol voltarão as atenções para os jogos de La Liga. Com Real Madrid na liderança e Barcelona vice, o clube catalão pode igualar os merengues em pontos em caso de vitória sobre o Athletic Bilbao e derrota dos madrilenhos para o Elche, porém, não poderá assumir a primeira colocação.
Isso ocorre porque o principal critério de desempate do Campeonato Espanhol é o confronto direto entre as equipes, saldo de gols e gols pró, respectivamente, conforme estabelecido no regulamento. Como o Real venceu o primeiro "El Clásico" da temporada, a equipe madrilenha manterá a primeira posição nesta rodada até que o confronto direto seja concluído na segunda metade da competição, a menos que o Barça alcance uma pontuação superior.
Destaques do Campeonato Espanhol
O Real Madrid soma 31 pontos em La Liga, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota, detendo um saldo de gols de +16. A perseguição é intensa, com o Barcelona ocupando a segunda posição com 28 pontos, impulsionado pelo melhor ataque da competição, que marcou 32 gols.
Além da dupla, o Villarreal ocupa a terceira posição, com 26 pontos, e o Atlético de Madrid, com 25 pontos, na quarta. Este cenário define o principal bloco de disputa pelas vagas na próxima edição da Champions League. O Atleti, apesar de ter apenas uma derrota, empatou quatro partidas, resultando em uma desvantagem em relação aos líderes.
A briga por Liga Europa e Conference League, envolvendo as posições 5 e 6, está extremamente acirrada. O Real Betis ocupa o quinto lugar, com 20 pontos, seguido do Espanyol, com 18. Outros times como o Athletic Bilbao e Getafe, ambos com 17, e o Sevilla, com 16, estão na cola em busca de uma classificação para competições europeias.
Próximos jogos
O Campeonato Espanhol será retomado nesta sexta-feira (21), às 17h (de Brasília), no duelo entre Valencia e Levante. No dia seguinte, o Real Madrid enfrentará o Elche, em um jogo que pode ser crucial para manter ou ampliar a liderança.
O Barcelona terá um desafio maior em casa, recebendo o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal jogará contra o Mallorca, buscando consolidar sua posição entre os primeiros. Fechando o G4, o Atlético de Madrid viajará para encarar o Getafe. Por fim, em confronto direto por vagas europeias, Espanyol x Sevilla é mais um confronto que promete aquecer a próxima rodada de La Liga.
Confira a tabela de La Liga
|1º
|Real Madrid
|31
|12
|10
|1
|26
|10
|16
2º
Barcelona
28
12
9
1
32
15
17
3º
Villarreal
26
12
8
2
24
10
14
4º
Atlético Madrid
25
12
7
4
24
11
13
5º
Betis
20
12
5
5
19
13
6
6º
Espanyol
18
12
5
3
15
15
0
7º
Athletic Bilbao
17
12
5
2
12
13
-1
8º
Getafe
17
12
5
2
12
14
-2
9º
Sevilla
16
12
5
1
18
19
-1
10º
Alavés
15
12
4
3
11
11
0
11º
Elche
15
12
3
6
13
14
-1
12º
Rayo Vallecano
15
12
4
3
12
14
-2
13º
Celta de Vigo
13
12
2
7
15
18
-3
14º
Real Sociedad
13
12
3
4
14
17
-3
15º
Mallorca
12
12
3
6
12
18
-6
16º
Osasuna
11
12
3
2
9
13
-4
17º
Valencia
10
12
2
4
11
21
-10
18º
Girona
10
12
2
4
11
24
-13
19º
Levante
9
12
2
3
16
23
-7
20º
Oviedo
8
12
2
2
8
20
-13
