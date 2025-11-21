Premier League de volta aos holofotes; veja como está a situação da liga
Competição volta à ação neste sábado (22)
Após o fim da Data Fifa de novembro, a Premier League retorna ao centro das atenções com um cenário de forte equilíbrio e muitas disputas abertas. O Arsenal lidera de forma isolada, mas terá um clássico pela frente que pode mexer diretamente no topo da tabela. Ao mesmo tempo, outros nove clubes seguem firmes na corrida por vagas nas competições europeias, formando um bloco extremamente embolado na parte de cima da classificação.
Os Gunners somam 26 pontos e entram na rodada sem risco de perder a liderança mesmo em caso de derrota. O Manchester City, atual vice-líder, pode diminuir a distância se vencer o Newcastle, chegando a 25 pontos e ficando a apenas um atrás do Arsenal.
O grande destaque, porém, está entre as posições intermediárias: cinco equipes acumulam 18 pontos, em uma disputa que vai da 5ª à 9ª colocação. Logo atrás aparecem Crystal Palace (17 pontos), Brighton e Brentford (16), completando um pelotão que segue vivo na briga pelo G4. O Sunderland ocupa o 4º lugar, com 19 pontos, enquanto o Chelsea é o 3º colocado, com 20 pontos.
Nesse contexto, enquanto Arsenal e City concentram atenções no topo, nove clubes lutam diretamente por vagas nas competições internacionais. As posições 3 e 4 garantem vaga na Champions League; a 5ª oferece classificação para a Europa League, e a 6ª leva à Conference League.
Equilíbrio forte na parte de cima da tabela
A parte superior da tabela vive seu momento mais disputado da temporada. Arsenal e Manchester City duelam indiretamente pela liderança, mas o cenário logo abaixo é ainda mais acirrado. Com Chelsea em 3º e Sunderland em 4º, ambos ainda vulneráveis na classificação, qualquer tropeço pode causar mudanças significativas.
Os cinco times com 18 pontos – brigando da 5ª à 9ª posição – alimentam a expectativa de encostar no G4 ainda nesta rodada. Crystal Palace, Brighton e Brentford seguem logo atrás, tentando aproveitar a oscilação dos rivais diretos para entrar na disputa pelas competições europeias. A diferença mínima entre as equipes cria um ambiente de pressão constante, no qual cada ponto conquistado pode representar uma mudança de patamar.
Times em recuperação tentam reagir após pausa da Data Fifa
Outro destaque da volta da Premier League é a necessidade de retomada de várias equipes que convivem com fases ruins. O Burnley luta para se afastar da zona de rebaixamento e encara o Chelsea no primeiro jogo da rodada, tentando transformar o fator casa em vantagem. O Bournemouth tenta reagir após duas derrotas consecutivas, enquanto o West Ham, apesar de estar na parte inferior da tabela, chega embalado por duas vitórias seguidas.
Liverpool e Nottingham Forest protagonizam um encontro de equipes que também vivem crises. Os Reds, que já foram líderes, caíram para 8º e precisam desesperadamente dos três pontos para voltar a se aproximar do G4. O Nottingham, vice-lanterna, encara o jogo como oportunidade de sair do Z3.
Na lanterna, o Wolves ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Com nove derrotas e apenas dois empates, a equipe tenta transformar o duelo contra o Crystal Palace em ponto de virada – mesmo sem chance de deixar a última colocação nesta rodada.
Confira a tabela da Premier League
|1º
|Arsenal
|26
|11
|8
|2
|1
|20
|5
|+15
2º
Man City
22
11
7
1
3
23
8
+15
3º
Chelsea
20
11
6
2
3
21
11
+10
4º
Sunderland
19
11
5
4
2
14
10
+4
5º
Tottenham
18
11
5
3
3
19
10
+9
6º
Aston Villa
18
11
5
3
3
13
10
+3
7º
Man Utd
18
11
5
3
3
19
18
+1
8º
Liverpool
18
11
6
0
5
18
17
+1
9º
Bournemouth
18
11
5
3
3
17
18
-1
10º
Crystal Palace
17
11
4
5
2
14
9
+5
11º
Brighton
16
11
4
4
3
17
15
+2
12º
Brentford
16
11
5
1
5
17
17
0
13º
Everton
15
11
4
3
4
12
13
-1
14º
Newcastle
12
11
3
3
5
11
14
-3
15º
Fulham
11
11
3
2
6
12
16
-4
16º
Leeds
11
11
3
2
6
10
20
-10
17º
Burnley
10
11
3
1
7
14
22
-8
18º
West Ham
10
11
3
1
7
13
23
-10
19º
Forest
9
11
2
3
6
10
20
-10
20º
Wolves
2
11
0
2
9
7
25
-18
Tudo sobre
