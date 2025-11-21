Premier League de volta aos holofotes; veja como está a situação da liga

Após o fim da Data Fifa de novembro, a Premier League retorna ao centro das atenções com um cenário de forte equilíbrio e muitas disputas abertas. O Arsenal lidera de forma isolada, mas terá um clássico pela frente que pode mexer diretamente no topo da tabela. Ao mesmo tempo, outros nove clubes seguem firmes na corrida por vagas nas competições europeias, formando um bloco extremamente embolado na parte de cima da classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Gunners somam 26 pontos e entram na rodada sem risco de perder a liderança mesmo em caso de derrota. O Manchester City, atual vice-líder, pode diminuir a distância se vencer o Newcastle, chegando a 25 pontos e ficando a apenas um atrás do Arsenal.

continua após a publicidade

Bernardo Silva em ação pelo Manchester City (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O grande destaque, porém, está entre as posições intermediárias: cinco equipes acumulam 18 pontos, em uma disputa que vai da 5ª à 9ª colocação. Logo atrás aparecem Crystal Palace (17 pontos), Brighton e Brentford (16), completando um pelotão que segue vivo na briga pelo G4. O Sunderland ocupa o 4º lugar, com 19 pontos, enquanto o Chelsea é o 3º colocado, com 20 pontos.

Nesse contexto, enquanto Arsenal e City concentram atenções no topo, nove clubes lutam diretamente por vagas nas competições internacionais. As posições 3 e 4 garantem vaga na Champions League; a 5ª oferece classificação para a Europa League, e a 6ª leva à Conference League.

continua após a publicidade

Equilíbrio forte na parte de cima da tabela

A parte superior da tabela vive seu momento mais disputado da temporada. Arsenal e Manchester City duelam indiretamente pela liderança, mas o cenário logo abaixo é ainda mais acirrado. Com Chelsea em 3º e Sunderland em 4º, ambos ainda vulneráveis na classificação, qualquer tropeço pode causar mudanças significativas.

Os cinco times com 18 pontos – brigando da 5ª à 9ª posição – alimentam a expectativa de encostar no G4 ainda nesta rodada. Crystal Palace, Brighton e Brentford seguem logo atrás, tentando aproveitar a oscilação dos rivais diretos para entrar na disputa pelas competições europeias. A diferença mínima entre as equipes cria um ambiente de pressão constante, no qual cada ponto conquistado pode representar uma mudança de patamar.

Times em recuperação tentam reagir após pausa da Data Fifa

Outro destaque da volta da Premier League é a necessidade de retomada de várias equipes que convivem com fases ruins. O Burnley luta para se afastar da zona de rebaixamento e encara o Chelsea no primeiro jogo da rodada, tentando transformar o fator casa em vantagem. O Bournemouth tenta reagir após duas derrotas consecutivas, enquanto o West Ham, apesar de estar na parte inferior da tabela, chega embalado por duas vitórias seguidas.

Liverpool e Nottingham Forest protagonizam um encontro de equipes que também vivem crises. Os Reds, que já foram líderes, caíram para 8º e precisam desesperadamente dos três pontos para voltar a se aproximar do G4. O Nottingham, vice-lanterna, encara o jogo como oportunidade de sair do Z3.

Na lanterna, o Wolves ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Com nove derrotas e apenas dois empates, a equipe tenta transformar o duelo contra o Crystal Palace em ponto de virada – mesmo sem chance de deixar a última colocação nesta rodada.

Confira a tabela da Premier League

1º Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 +15 2º Man City 22 11 7 1 3 23 8 +15 3º Chelsea 20 11 6 2 3 21 11 +10 4º Sunderland 19 11 5 4 2 14 10 +4 5º Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 +9 6º Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 +3 7º Man Utd 18 11 5 3 3 19 18 +1 8º Liverpool 18 11 6 0 5 18 17 +1 9º Bournemouth 18 11 5 3 3 17 18 -1 10º Crystal Palace 17 11 4 5 2 14 9 +5 11º Brighton 16 11 4 4 3 17 15 +2 12º Brentford 16 11 5 1 5 17 17 0 13º Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1 14º Newcastle 12 11 3 3 5 11 14 -3 15º Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4 16º Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10 17º Burnley 10 11 3 1 7 14 22 -8 18º West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10 19º Forest 9 11 2 3 6 10 20 -10 20º Wolves 2 11 0 2 9 7 25 -18

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial