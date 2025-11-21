Enzo Maresca anunciou que Cole Palmer irá desfalcar o Chelsea nos duelos contra o Burnley, Barcelona e Arsenal, pela Premier League e pela Champions League. Em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (21), o treinador dos Blues revelou que o camisa 10 da equipe, além de estar em recuperação de uma lesão na virilha, sofreu uma fratura do dedo mínimo do pé esquerdo em casa e não estará presente com a delegação nos três próximos jogos.

— Palmer provavelmente não estará disponível para amanhã, com certeza, nem para o jogo contra o Barcelona, ​​nem contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa, onde bateu o dedo do pé. Não é nada grave, mas não estará de volta na próxima semana — afirmou Maresca na coletiva de imprensa.

Na sequência, o treinador italiano tranquilizou os torcedores ao falar da baixa gravidade da lesão, sem precisar utilizar nenhum equipamento para acelerar a recuperação da fratura. Além disso, revelou que Palmer estava perto de retornar da lesão na virilha, mas que a nova contusão adiou um pouco mais o retorno.

— Ele estava muito próximo (de voltar aos treinos). Ele estava quase de volta com a gente devido à lesão na virilha, o que foi uma ótima notícia. E então ele teve esse pequeno problema e esperamos que não seja nada grave — iniciou.

— Não estava com muita dor. Ele estava treinando bem. O problema é que é um dedinho do pé, então o contato com as chuteiras pode ser doloroso — completou.

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Soluções sem Palmer no Chelsea

Cole Palmer esteve em campo pela última vez no dia 20 de setembro, contra o Manchester United. Desde então, o Chelsea utilizou Enzo Fernández e Facundo Buonanotte, como armadores, e Pedro Neto e Estêvão, como pontas pela direita. Sem o inglês, os Blues somam oito vitórias, duas derrotas e um empate.

Sobre a ausência do meia-atacante, Maresca lamentou, mas elogiou a equipe que vive boa fase na Premier League, competição essa que ocupam a terceira colocação na tabela e podem subir a vice-liderança em caso de vitória contra o Burnley, no sábado (22), às 9h30, e derrota do Manchester City contra o Newcastle, no mesmo dia, às 14h30.

— Acho que os companheiros jogam melhor com o Palmer em campo. Me sinto muito melhor quando o ele está em campo, e todos nós queremos o Cole em campo. Ao mesmo tempo, quando o ele não está em campo, precisamos encontrar uma solução. O time está indo muito bem, está jogando de forma fantástica. Além disso, acho que para qualquer técnico é bom sentir falta de um jogador, mas no final das contas o time ainda joga da maneira que queremos. É bom, mas, novamente, jogamos melhor com Palmer — finalizou.

Jogadores do Chelsea reunidos durante duelo da Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

