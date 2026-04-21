Bournemouth x Leeds: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada
Bournemouth e Leeds United se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), pela 34ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
O Bournemouth vive o melhor momento de sua história na Premier League. O time de Andoni Iraola está invicto há 13 jogos (6 vitórias, 7 empates) e subiu ao oitavo lugar, igualando Chelsea e Brentford na briga por uma vaga inédita em competições europeias. O clube já anunciou Marco Rose como substituto de Iraola na próxima temporada, mas a despedida do técnico espanhol promete ser emocionante. O único ponto de atenção é o desempenho caseiro: o Bournemouth não vence há quatro jogos no Vitality Stadium e tenta quebrar o jejum.
O Leeds United também vive grande fase. A equipe de Daniel Farke avançou às semifinais da FA Cup após eliminar o West Ham nos pênaltis e emplacou duas vitórias seguidas na Premier League — sobre Manchester United (em Old Trafford, algo que não acontecia há 45 anos) e Wolves, por 3 a 0. Com oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, o Leeds respira aliviado e busca mais um bom resultado fora de casa: está invicto nos últimos cinco jogos como visitante na liga (1V, 4E). Farke, inclusive, nunca perdeu para o Bournemouth na Premier League (1V, 2E).
Tudo sobre Bournemouth x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Leeds United
34ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Michael Salisbury (ING)
🚩 Assistentes: Marc Perry (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Adam Smith, Senesi, Diakité e Truffert; Adams, Cook; Rayan, Alex Scott e Marcus Tavernier; Evanilson.
⚪🟡 Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Perri; Bijol, Struijk e Bornauw; Bogle, Tanaka, Ampadu, Longstaff e Gudmundsson; Okafor e Nmecha.
