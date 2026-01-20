Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (21), à 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir à Botafogo x Volta Redonda:

Este será o primeiro compromisso do time principal do Botafogo em 2026. Nas duas primeiras rodadas, contra Portuguesa (vitória por 2 a 0) e Sampaio Corrêa (derrota por 2 a 1), o Glorioso foi representado por jovens do sub-20 e comandado por Rodrigo Bellão.

O grupo principal treina no CT Lonier deste o dia 4 de janeiro em preparação para a temporada. O Botafogo, vale lembrar, ainda não poderá contar com os reforços para a temporada. Os zagueiros Ythallo e Riquelme, e o atacante Lucas Villalba, não foram regularizados devido ao transfer ban.

Do outro lado, o Volta Redonda tem um grande começo de campeonato. O Voltaço vem de duas vitórias, por 1 a 0 e 3 a 0 sobre Boavista e Flamengo, respectivamente, e chega ao Nilton Santos embalado para a terceira rodada.

Botafogo e Volta Redonda farão duelo com arbitragem de Bruno Mota Correia. A Ferj ainda escalou os assistentes Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte, o quarto árbitro Thiago Gomes da Silva e o VAR Alexandre Vargas Tavares.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅Ficha técnica

BOTAFOGO X VOLTA REDONDA

3ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte

📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto; Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Vitinho, Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silv, Rafael Castro, Alan e Lucas Adell; Dener, Bruno Barra e PK; Ygor Catatau, MV e Wagninho. Técnico: Rodrigo Santana.