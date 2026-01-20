Martin Anselmi é apresentado como novo técnico do Botafogo: 'Muita energia para trabalhar'

Foi apresentado nesta terça-feira (20), no Estádio Nilton Santos, o argentino Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo. O treinador falou da felicidade em chegar ao projeto da SAF de John Textor, abordou sobre os primeiros momentos à frente da equipe e o momento atual do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Alessandro Brito explica situção do Botafogo com transfer ban: 'Não é tão simples'

— Ficamos muito felizes de estarmos aqui no Botafogo. Desde o primeiro dia sentimos o CT, nosso centro de treinamento que respira Botafogo como uma família, e essa energia que falou o Leo (Coelho, diretor de futebol), é verdade. Nossa primeira conversa as coisas fluíram muito rápido. Tivemos também uma conversa com o John e as cosias foram muito rápidas. Só faltou falar a palavra "atacar" e já estávamos pensando para o Botafogo Way.

Martín Anselmi e sua comissão técnica estavam livres no mercado desde junho, após a eliminação do FC Porto no Mundial de Clubes. O argentino, que também tem passagens por Independiente del Valle e Cruz Azul, comentou sobre a volta à ativa. Ele já estreia nesta quarta-feira (21), contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

— Depois da minha saída do Porto (após a Copa de Clubes, em junho), meu corpo técnico teve um tempo sem trabalho. Era o momento de ter uma pausa na carreira. Era um momento de recuperar energia, entender algumas coisas. Nos últimos clubes que passamos, foi tudo muito veloz. Sentimos que era um momento para olhar para nós mesmos e nos reconstruirmos para sermos melhores. Entendemos que não íamos aceitar qualquer proposta.

— Só aceitaríamos projetos que levaria a nossa carreira para o mais alto. Botafogo apareceu no momento certo. Nos encontrou no momento que já tínhamos muita gana, muita energia para trabalhar. Poderíamos iniciar uma pré-temporada, sabíamos da grandeza do clube. Botafogo nos permite ser prestigiosos. Vamos lutar pelo mais alto porque o Botafogo nos permite lutar pelo mais alto. Acredito que essa energia nos levamos para o projeto — completou.

continua após a publicidade

Martín Anselmi ao lado de diretores do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Savarino nos planos do Botafogo

Um dos destaques do início da temporada no noticiário alvinegro foi a possibilidade de saída do ídolo Savarino para o rival Fluminense. Anselmi foi direto: conta com o jogador, apesar de não conseguir controlar o mercado.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— São coisas que vamos retomando. Todo esse ruído afetam ao clube aos seres humanos. Entendo que isso nunca é bom. Quando ganha, o ruído é lindo e confunde. Vou responder essa pergunta como treinador. Desde o lugar de treinador, quero contar com um jogador como Savarino. Foi importante para os títulos do Botafogo, sei da sua qualidade e sei o que nos pode dar. Como treinador, sou feliz que fique e se conecte conosco. Entendo o ruído em tudo isso, isso afeta o ser humano, mas é um jogador muito importante para o plantel e vai ser ter um papel para nós. São coisas que não controlo, o mercado é incontrolável. Mas queremos que siga sendo o nosso 10.

Veja outras respostas da entrevista coletiva:

Transfer ban

— São as pessoas que cuidam do clube no dia a dia. Para que isso funcione, tem duas palavras que não podem falta. Uma é respeito, outra é a verdade. Quando as pessoas mentem, é uma falta de respeito. Creio que o clube nesse sentindo foi muito sincero com a situação atual. Nos enteramos do que passava. Sabemos do que está acontecendo. Estamos consciente. É um tema que não nos toca resolver. Botafogo está treinando, está buscando ser melhor, e ele estão buscando solucionar o problema. Se solucionar, será bom para o Botafogo. Espero que resolvam o mais antes possível.

Calendário

— O calendário no Brasil é muito apertado. Tem muitas partidas seguidas. Creio que eu gosto de equipes inteligentes. Para recuperar rápido, não é só ser intenso, mas entender como vamos pressionar. Quando recupera a bola, tem que cuidar, se não vamos correr o tempo todo. É um processo sobre como queremos nos defender com a bola para correr menos. É um processo que nos vai levar tempo. Necessitamos ser inteligentes. Nesse processo, vamos tentar evoluir e ser cada vez melhores. Atrás disso tem um trabalho tático e do nosso preparador físico performando quando estamos administrar cargas, descansar como tem que descansar, ser eficiente na logística das viagens. Há muito trabalho atrás de um atleta de alto rendimento.

Resultados de imediato

— Onde o Botafogo estiver, será para ganhar. Não há prioridades, é o dia a dia, partida a partida. Seremos competitivos. Essa é a resposta. Competitivos para ganhar. Não posso pensar no que aconteceu com o elenco anterior. Estamos com este elenco, esses jogadores, com uma intervenção da Fifa que não nos permite contratar e precisamos resolver, porque precisamos de jogadores. O calendário é muito apertado e precisamos de um elenco com mais profundidade. Mas nós focamos em ser competitivos, melhores e ganhar o próximo jogo. Vou ser repetitivo com isso porque me sinto assim. Não posso estar pensando além do treinamento desta tarde e do jogo de amanhã. Depois sobre o que virá a seguir.