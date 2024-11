Botafogo x Vasco: veja onde assistir e horário da partida do NBB

Vasco e Botafogo na última temporada do NBB (Foto: Mauricio Almeida/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo encara o Vasco, nesta sexta-feira (15), pelo NBB. A partida será realizada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 20h, no horário de Brasília. O clássico terá transmissão do BasquetPass, Jumper e no Youtube do NBB.

Como Botafogo e Vasco chegam para o jogo do NBB?

Mandante da partida, o Botafogo chega em baixa para o duelo. O Alvinegro não vence à cinco jogos está na 15ª colocação na tabela. Desde a volta ao NBB, a equipe ainda não venceu um clássico e já soma cinco derrotas contra Flamengo e Vasco. Com esse panorama, vencer o Cruz-Maltino pode resultar em um novo momento para o Glorioso.

Botafogo e Basquete Cearense pelo NBB (Foto: Carlos Roosewelt/FBC)

Depois de um começo ruim na temporada, o Vasco conseguiu uma sequência positiva. Apesar do tropeço para o União Corinthians, no último sábado, a equipe comandada por Léo Figueiró soma quatro vitórias em cinco jogos, após perder quatro em três. Na classificação, o Cruz-Maltino ocupa a nona colocação, uma atrás de se classificar para a Copa Super8.

FICHA TÉCNICA ✅

BOTAFOGO X VASCO

🗓️ Data: 15 de novembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: 20h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: BasquetPass, Jumper e Youtube do NBB