Diego Forlán perde em sua estreia como profissional no tênis

Durou apenas 47 minutos a estreia no tênis profissional do ex-craque do futebol, Diego Forlán, no Torneio Challenger de Montevidéu, no Uruguai, evento no saibro com premiação de US$ 133 mil. O ex-jogador uruguaio e o argentino Federico Coria caíram diante dos bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 6/1 6/2 na quadra central lotada.

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, Forlán recebeu imenso apoio do público, fez algumas boas jogadas, mas foi explorado pelos adversários que desceram o braço em cima dele enquanto estava na rede. Ele empolgou em alguns pontos, mas era nítida a falta de costume com o tênis profissional.

Diego Fórlan em estreia no tênis (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Diego vem ganhando experiência no circuito ITF Masters onde disputou este ano seus primeiros torneios e foi agraciado com um convite para o evento em sua casa. Confira alguns lances da estreia Forlán no tênis profissional: