Botafogo: Davide Ancelotti tem dúvidas a solucionar após Data Fifa

O técnico Davide Ancelotti tem uma série de questões a resolver no Botafogo para o retorno da pausa no calendário para a Data Fifa. Entre chegadas, saídas, desempenhos individuais recentes e condicionamento físico de atletas, o treinador tem opções para montar o time titular do Glorioso para o clássico contra o Vasco, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, e o restante da temporada.

Algumas das grandes dúvidas estão no ataque da equipe. No último compromisso alvinegro antes da parada, na vitória por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, Santi Rodríguez e Jeffinho tiveram ótimas atuações começando no time titular. O crescimento desses jogadores coloca pulga atrás da orelha de Ancelotti.

Por outro lado, Artur e Montoro também entraram bem na partida contra o Massa Bruta, já nos minutos finais do jogo; o ponta-direita fez a jogada e assistiu o argentino no quarto gol do Botafogo. Savarino, que vinha de atuações abaixo do nível apresentado em 2024, foi outro que fez grande partida.

No comando de ataque, Arthur Cabral é o favorito de momento, e a tendência é que comece o clássico com o Vasco entre os titulares. Contudo, recuperado de lesão, Chris Ramos estreou com dois gols contra o Juventude e faz sombra ao camisa 98.

No meio-campo, Danilo e Marlon Freitas se apresentam como a dupla ideal de volantes. Contudo, com a saída de Gregore, o grupo tem apenas Newton como opção mais defensiva. O jovem vem crescendo dentro do elenco alvinegro e pode vir a ser utilizado mais vezes como titular.

Por fim, no duelo com o Vasco, o Botafogo tem preocupação por conta de notíci vinda da Seleção Brasileira. Wesley, lateral-direito da Roma, sentiu problema muscular na coxa direita no treino de segunda-feira (8). Desta forma, Vitinho deve assumir a titularidade da Amarelinha no jogo desta terça-feira (9), contra a Bolívia, em El Alto, à 4.150 metros acima do nível do mar. Assim, o defensor é dúvida para o clássico no Nilton Santos, dois dias após a partida do Brasil.

