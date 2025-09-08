Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil

O Vasco informou que os ingressos destinados à torcida cruz-maltina no clássico com o Botafogo, na próxima quinta-feira (11), no estádio Nilton Santos, estão esgotados. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate por 1 a 1 em São Januário.

A venda de bilhetes para os torcedores visitante foi iniciada na manhã desta segunda-feira (8), às 10h (de Brasília). Em menos de duas horas, já não restavam mais entradas disponíveis aos vascaínos. Ao todo, foram disponibilizados dois mil ingressos à torcida do Vasco, comercializados de R$ 60,00 (meia) até R$ 120,00 (inteira).

Reforços e desfalques para o Vasco

A equipe comandada por Fernando Diniz deve ter boas notícias para o confronto. Os jogadores Tchê Tchê e Paulo Henrique, que vinham desfalcando o time por lesão, devem estar à disposição para a partida de quinta-feira (11).

Por outro lado, o zagueiro Carlos Cuesta, reforço colombiano recém-chegado ao clube, não poderá atuar. Ele não foi inscrito a tempo para as quartas de final, mas estará disponível caso o Vasco avance para a próxima fase da Copa do Brasil.

