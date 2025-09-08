menu hamburguer
Vasco

Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil

Fora de casa, Cruz-Maltino decide vaga nas semifinais da Copa do Brasil em clássico

Vasco x Bahia - Torcida Vasco
imagem cameraTorcida do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
17:06
O Vasco informou que os ingressos destinados à torcida cruz-maltina no clássico com o Botafogo, na próxima quinta-feira (11), no estádio Nilton Santos, estão esgotados. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; na ida, empate por 1 a 1 em São Januário.

➡️ Joia do Vasco entra na mira do futebol europeu, mas clube recusa

A venda de bilhetes para os torcedores visitante foi iniciada na manhã desta segunda-feira (8), às 10h (de Brasília). Em menos de duas horas, já não restavam mais entradas disponíveis aos vascaínos. Ao todo, foram disponibilizados dois mil ingressos à torcida do Vasco, comercializados de R$ 60,00 (meia) até R$ 120,00 (inteira).

Reforços e desfalques para o Vasco

A equipe comandada por Fernando Diniz deve ter boas notícias para o confronto. Os jogadores Tchê Tchê e Paulo Henrique, que vinham desfalcando o time por lesão, devem estar à disposição para a partida de quinta-feira (11).

Por outro lado, o zagueiro Carlos Cuesta, reforço colombiano recém-chegado ao clube, não poderá atuar. Ele não foi inscrito a tempo para as quartas de final, mas estará disponível caso o Vasco avance para a próxima fase da Copa do Brasil.

Vasco x Bahia - Torcida do Vasco ingressos
Torcida do Vasco esgota ingressos de setor visitante para clássico com o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

