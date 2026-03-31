Botafogo x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes lutam contra permanência na zona de rebaixamento
Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (1/4), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em partida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do Premiere no pay-per-view. fechada. Clique para assistir a Botafogo x Mirassol:
+ ANÁLISE: Botafogo expõe fragilidades em momento de crise profunda
Ainda sem técnico após a demissão de Martín Anselmi, o Botafogo será comandado novamente pelo interino Rodrigo Bellão. A equipe vem de péssimo resultado fora de casa, com a goleada por 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR, e abre a zona de rebaixamento.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Mirassol, sensação da Série A em 2025, tendo conquistado vaga na Libertadores deste ano, não repete o mesmo nível. O time do treinador Rafael Guanaes está na 18 colocação, uma abaixo do Botafogo, com o mesmo número de pontos. São três derrotas consecutivas e alerta ligado.
A partida terá trio de arbitragem goiano e do quadro da Fifa. Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo apito, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. Emerson Souza (BA) será o quarto árbitro, enquanto Gilberto Rodrigues Castro (PE) o VAR do confronto.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO - 9ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Leone Carvalho Rocha (FIFA/GO)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Justino (Ferraresi) e Alex Telles; Edenilson, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão (interino).
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
