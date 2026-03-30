Livre no mercado desde sua saída do Fortaleza, no início de setembro de 2025, o técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, teve um período de estágio na Itália ao lado de Cesc Fàbregas, campeão do mundo em 2010, no Como. Paiva ficou na Europa de 23 a 27 de março.

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— Experiência muito enriquecedora num contexto de elite e com um treinador que está a realizar um trabalho notável, não só em termos qualitativos mas também quantitativos no Como, a grande sensação do futebol italiano — disse Renato Paiva, que destacou a excelente campanha do time comandado por Fàbregas no Campeonato Italiano.

— Destaco a abertura e a humildade com que fomos recebidos e tratados pelo Cesc Fàbregas, o seu auxiliar Ferran Vilà Carreras, que já conhecia, restante da comissão técnica e estafe — destacou o ex-Botafogo.

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O Como de Cesc Fàbregas ocupa a quarta colocação no Campeonato Italiano, com 57 pontos, à frente de e clubes como Juventus, Roma, Atalanta e Lazio, restando oito rodadas para o fim. A equipe segue firme com campanha de cinco vitórias consecutivas por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Renato Paiva, ex-Botafogo ao lado de Ferran Carreras, auxiliar de Fàbregas no Como (Foto: Divulgação)

Passagem pelo Botafogo

Renato Paiva foi o técnico contratado no início de 2025 para o lugar do compatriota Artur Jorge, que deixou o Botafogo rumo ao futebol do Catar após conquistar os títulos da Libertadores e do Brasileirão no ano anterior.

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Pelo Glorioso, o português comandou a equipe em 23 jogos, acumulando 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas (56,5% de aproveitamento), tendo como principal feito a vitória sobre o PSG no Mundial de Clubes. Quando caiu nas oitavas da competição para o Palmeiras, no entanto, foi demitido por John Textor.

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