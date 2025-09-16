Botafogo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

menu hamburguer
Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere no pay-per-view.

O jogo no Rio de Janeiro é o chamado confronto direto por uma vaga no G-4 da competição. Com a derrota do Botafogo para o São Paulo no Morumbis e a vitória do Mirassol, também fora, sobre o Grêmio, o clube paulista assumiu a quarta colocação coroando um grande ano em sua estreia na elite.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
12ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e Hora
quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN)
Var
Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir

As equipes chegam em momentos opostos na competição, não só quanto ao rendimento, como também em confiança. O trabalho de Rafael Guanaes no Leão tem sido destaque, colocando o Mirassol entre os protagonistas da temporada, enquanto o início da trajetória de Davide Ancelotti como profissional é cercada de dúvidas.

Botafogo e Mirassol tiveram a partida do primeiro turno adiada devido à participação do Glorioso no Mundial de Clubes da Fifa. Em julho, o Alvinegro, então comandado por Renato Paiva, teve de pausar o calendário para se preparar.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp.

Veja mais sobre Botafogo x Mirassol:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MIRASSOL

BRASILEIRÃO — 12ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos).

MIRASSOL (Técnico Rafael Guanaes):

Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.

