Botafogo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Nilton Santos por vaga no G4 da competição
Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir:
O jogo no Rio de Janeiro é o chamado confronto direto por uma vaga no G-4 da competição. Com a derrota do Botafogo para o São Paulo no Morumbis e a vitória do Mirassol, também fora, sobre o Grêmio, o clube paulista assumiu a quarta colocação coroando um grande ano em sua estreia na elite.
FICHA TÉCNICA
As equipes chegam em momentos opostos na competição, não só quanto ao rendimento, como também em confiança. O trabalho de Rafael Guanaes no Leão tem sido destaque, colocando o Mirassol entre os protagonistas da temporada, enquanto o início da trajetória de Davide Ancelotti como profissional é cercada de dúvidas.
Botafogo e Mirassol tiveram a partida do primeiro turno adiada devido à participação do Glorioso no Mundial de Clubes da Fifa. Em julho, o Alvinegro, então comandado por Renato Paiva, teve de pausar o calendário para se preparar.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO — 12ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
MIRASSOL (Técnico Rafael Guanaes):
Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.
