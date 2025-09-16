Botafogo não repete formação e falta de padrão liga alerta

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (17), contra o Mirassol, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, e mira virada de chave na temporada voltar aos trilhos. Um dos desafios é achar a formação ideal em meio a baixas por questões físicas e desgaste do elenco.

Ponto alto das críticas recentes sobre o trabalho de Davide Ancelotti é a falta de padrão, cada jogo com um comportamento diferente e uma nova escalação — fugindo do chamado "Botafogo Way", estilo idealizado pela SAF de John Textor. Assim, o Botafogo mostra regressão ao longo do ano e se despediu de competições importantes.

Davide Ancelotti ainda não conseguiu uma sequência em campo com o 11 ideal considerado no Alvinegro. Em 16 partidas sob seu comando, a equipe só teve a formação igual nos jogos contra Vitória (empate sem gols) e Cruzeiro (derrota em casa por 2 a 0).

Botafogo precisa ser agressivo

A grande dificuldade tem sido na parte criativa. O que deu certo na goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, com quarteto formado por Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho e Arthur Cabral, deu muito errado contra o Vasco com a troca de Savarino por Joaquín Correa.

Já contra o São Paulo, a postura foi de um time irreconhecível e com improviso por falta de peças: Danilo (no lugar de Santi), Savarino, Jeffinho e Chris Ramos (Arthur Cabral lesionado). E, assim, o Botafogo não se encontra no recorte recente.

Ruim com as constantes trocas no elenco, sem formação a médio ou longo prazo, pior com baixas. O Botafogo não tem conseguido mostrar uma identidade como o time de 2024 mostrou, e isso vai distanciando a equipe de um 2025 de sucesso. A realidade aponta apenas para uma vaga na próxima Libertadores.