Revelado nas categorias de base do Botafogo e com passagens pelo futebol da Bélgica, pelo Molenbeek, o zagueiro David Sousa iniciou sua trajetória com o Casa Pia, de Portugal, da melhor forma possível. O defensor foi titular pela primeira vez na equipe portuguesa no duelo contra o Arouca e marcou seu primeiro gol pelo clube.

Além do tento anotado, Sousa também teve uma atuação sólida na defesa e ajudou seu time a vencer por 2 a 0. Com as boas ações, o brasileiro foi eleito o craque do jogo. O jogador celebrou o gol marcado e exaltou a importância da vitória.

David Sousa, ex-Botafogo e atualmente no Casa Pia (Foto: Divulgação)

— Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo clube logo na estreia, isso é muito bom. Com certeza o gol e uma atuação boa trás uma confiança ainda muito maior para esse meu início aqui no Casa Pia. O nosso time fez uma partida muito boa, mostramos a nossa força mesmo jogando fora de casa e conquistamos os três pontos que era o nosso principal objetivo — disse.

Sousa atuou nas últimas duas temporadas pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, onde disputou 45 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Aos 24 anos, o defensor vive seus primeiros momentos no futebol de Portugal. Logo na estreia, o brasileiro ganhou o prêmio de melhor jogador da partida.

O zagueiro comentou sobre os primeiros momentos no Casa Pia e projetou a sequência da temporada.

— Especial poder ser eleito o melhor jogador em campo logo na estreia. Me senti muito bem dentro de campo, o nosso time se comportou muito bem. Fui bem recebido por todos do clube. A minha expectativa é de poder ter uma boa sequência aqui no Casa Pia, fazer grandes jogos juntamente com os meus companheiros e conquistar os objetivos do clube — concluiu.

