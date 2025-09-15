Botafogo inofensivo é problema sério a ser resolvido rápido

O Botafogo acumulou mais uma atuação abaixo da régua recente e perdeu fora de casa para o São Paulo pelo placar de 1 a 0, no último domingo (14). Chamou atenção a dificuldade da equipe comandada por Davide Ancelotti para fazer fluir seu jogo, mostrando-se inofensiva nos 90 minutos.

Como mostra o histórico recente, o Botafogo erra e isso desmonta sua estratégia - não que ela tenha sido tão clara com a escalação inicial no Morumbis. Na primeira chegada, o Tricolor aproveitou falha do sistema defensivo e abriu o placar. Depois disso, foi visto um time "perdido" na luta pelo empate.

— Jogamos mal, muito mal. Foi uma semana difícil psicologicamente para a gente. Na primeira adversidade perdemos completamente a organização. Não perdemos a atitude, o desejo, mas temos que ter mais continuidade na organização, no jogo, na maneira de jogar, é seguramente uma coisa que temos que mudar — disse o técnico Davide Ancelotti, em entrevista coletiva.

Botafogo dá sinais ruins em momento-chave

Com o resultado, o Glorioso, que mirava a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, caiu para sexto e liga o alerta da desconfiança em semana importante. Agora serão dois jogos em sequência no Nilton Santos para, quem sabe, dar uma resposta.

Davide Ancelotti acumulou novo resultado negativo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A equipe teve dias cheios para treinamento durante a pausa para a Data Fifa e mostrou pontos de regressão no trabalho. Se o titulo brasileiro ficou distante, o clube não pode se desmobilizar pois a ausência na Libertadores de 2026 comprometerá o projeto.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (17), às 19h30, para mais um confronto direto. O organizado Mirassol, que entrou no G-4 após a vitória fora sobre o Grêmio, chega motivado para dificultar o jogo - este, vale destacar, sem um lado favorito. Depois, no sábado (20), é a vez do Atlético-MG, em crise na temporada.

