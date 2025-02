Botafogo e Madureira se enfrentam, neste domingo (9), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), e as equipes entram em campo do Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES). O confronto será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e canal GOAT (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MADUREIRA

9ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES)

📺 Onde assistir: Band, Premiere e Canal GOAT

🟨 Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos

📺VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins.



MADUREIRA (Técnico: Daniel Deri)

Mota; Marcão, Rodrigo Lindoso e Jean; Cauã Coutinho, Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace e Evandro; Renato Henrique.

