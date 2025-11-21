Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Botafogo x Grêmio.

Por uma vaga na próxima Libertadores, o Botafogo chega motivado para o duelo após vitória de virada por 3 a 2 sobre o Sport, também no Nilton Santos, que colocou a equipe na quinta colocação. Uma vitória simples garantirá o Glorioso, pelo menos, nas fases preliminares da competição continental em 2026.

Para o duelo com o Grêmio, Davide Ancelotti tem desfalque certo na lateral. Alex Telles, pela esquerda, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará vaga a Cuiabano, que entrou no segundo tempo contra o Sport. Além disso, há dúvida quanto às presenças se Joaquín Correa e Santi Rodríguez, com dores musculares.

Do outro lado, o Tricolor Gaúcho chega ao Rio de Janeiro mais tranquilo e olhando para uma vaga na Sul-Americana de 2026. Ao vencer o Vasco, o time comandado por Mano Menezes foi a 43 pontos e abriu sete em relação ao Vitória, quem abre a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-vew)

🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Montoro), Artur e Kadir.

GRÊMIO: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Ciristaldo; Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius.