Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Nilton Santos, pela 35ª rodada
Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Botafogo x Grêmio.
Por uma vaga na próxima Libertadores, o Botafogo chega motivado para o duelo após vitória de virada por 3 a 2 sobre o Sport, também no Nilton Santos, que colocou a equipe na quinta colocação. Uma vitória simples garantirá o Glorioso, pelo menos, nas fases preliminares da competição continental em 2026.
Ficha do jogo
Para o duelo com o Grêmio, Davide Ancelotti tem desfalque certo na lateral. Alex Telles, pela esquerda, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará vaga a Cuiabano, que entrou no segundo tempo contra o Sport. Além disso, há dúvida quanto às presenças se Joaquín Correa e Santi Rodríguez, com dores musculares.
Do outro lado, o Tricolor Gaúcho chega ao Rio de Janeiro mais tranquilo e olhando para uma vaga na Sul-Americana de 2026. Ao vencer o Vasco, o time comandado por Mano Menezes foi a 43 pontos e abriu sete em relação ao Vitória, quem abre a zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-vew)
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Montoro), Artur e Kadir.
GRÊMIO: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Ciristaldo; Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius.
