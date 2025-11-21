Pressionado na tabela do Brasileirão por Bahia e Fluminense, que disputam ponto a ponto uma vaga direta na Libertadores do próximo ano, o Botafogo recebe o Grêmio neste sábado (22), no Nilton Santos, precisando lidar ainda com outro adversário: a ansiedade. Na avaliação do técnico Davide Ancelotti, foi ela que atrapalhou o desempenho do time no primeiro tempo diante do Sport, na terça-feira (18), quando a equipe saiu perdendo por 2 a 0.

— Acho que é ansiedade. O estado mental do jogo de hoje (terça) era importante, e não tivemos um estado mental bom. Isso fez com que erremos muito na primeira etapa — disse o técnico do Botafogo ao final daquela partida.

— Somos um time muito ofensivo, com jogadores na construção, e quando cometemos erros estamos expostos. Jogando com ansiedade, os erros aumentaram e perdemos o controle do jogo. Jogamos contra um time que veio para ganhar e perdemos o controle —, acrescentou Davide.

Botafogo supera 'falta de confiança'

A força mental do grupo já foi apontada pelo treinador num passado recente como motivo para tropeços em casa. Foi assim, por exemplo, na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no mês passado. Na ocasião, Davide reconheceu que faltara "confiança" ao time depois de sofrer o primeiro gol.

Mas a virada sobre o Sport, na terça-feira, demonstra que o time melhorou no aspecto da confiança. Afinal, foi a primeira vez em mais de três anos que o Botafogo conseguiu reverter dois gols contrários. E a virada serviu para que a equipe alcançasse o quinto jogo seguido sem perder.

A questão agora é evitar que os jogadores se deixem levar pela pressa em abrir o marcador, sobretudo diante de equipes que se protegem bem, como é o caso do Grêmio de Mano Menezes.