Botafogo lança uniforme inspirado em jogos eletrônicos da década de 1990; veja

O Botafogo lançou nesta sexta-feira (21), em parceria com a patrocinadora máster VBET, mais um uniforme do kit 2025/2026. A camisa será estreada neste sábado, na partida contra o Grêmio, no Nilton Santos, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A nova peça, a quinta da linha assinada pela Reebok com o slogan "Aura 90", é inspirada no universo dos jogos de arcade. Ela conta com grafismo roxo em sua maioria e detalhes em rosa, além de patch lateral também na estétima do mundo dos jogos de décadas passadas.

Botafogo promoverá ações

Para a estreia do uniforme no jogo contra a equipe gaúcha, torcedores vão encontrar no setor Leste uma fanzone temática inspirada nos videogames dos anos 90. O espaço terá máquinas de fliperama clássicas, beer pong retrô, um Pac-Man para ser jogado em tela gigante, sessão de fotos em polaroid e o tradicional chute a gol em versão nostálgica.

Antes de a bola rolar, o Nilton Santos terá show de luzes e som comandado por um DJ. Haverá distribuição de brindes e camisas oficiais para os presentes na arquibancada e um convidado especial, que será mantido em segredo até o momento.

Na arquibancada, também com a VBET, haverá um mosaico 3D especial para celebrar a nova camisa do enxoval 2025/2026. As vendas começam nesta sexta-feira (21) nas lojas físicas, no site da BotafogoStore e nos quiosques do estádio.

Novo uniforme V do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)