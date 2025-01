Artur, primeiro reforço do Botafogo, foi apresentado no início da tarde desta terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos. Nas primeiras palavras, o atacante alvinegro prometeu que o time vai conquistar mais títulos e citou Cristiano Ronaldo como inspiração.

- Vou dar um exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo. Fazer aquela mesma coisa que ele fez durante anos, é uma coisa pra dois, três, cinco caras. É bem específica, é uma coisa realmente muito difícil, é a mesma coisa que a gente leva para um coletivo contínuo. Mas a maior briga, a maior responsabilidade é de manter a unidade. A gente vai brigar por tudo que for do nosso alcance, de manter, de ser campeão, de brigar, com certeza o nosso objetivo vai ser estar nas maiores competições e brigando por todas as competições - cravou Artur. E complementou:

- Não vai ser fácil, com certeza não vai ser fácil, mas vai ter muita determinação, como teve no ano passado, muito foco, muito trabalho, porque o pouco que eu tive com um grupo assim, a gente já percebe que é um grupo muito trabalhador. Então esse objetivo: da gente continuar o mesmo trabalho, com certeza esse ano vai acontecer de novo. É mais fácil chegar para ser campeão? Com certeza é o mais fácil. O time já sabe qual os trilhos e como chegar. Eu já fui campeão também e posso agregar. Vai ser com certeza mais fácil, o time já sabe os seus trilhos. Então é só a gente seguir o nosso trio trabalhando que vai dar certo.

O novo atacante do Botafogo tem um companheiro com quem já trabalhou em outra ocasião: Gregore, no Bahia. Artur contou que conversou com o volante para conhecer a história do clube, bem como detalhes sobre o grupo.

- Eu estou te vendo Maitezinha. Eu já trabalhei com o Gregore no Bahia e a gente foi muito feliz. É um cara que é um líder do grupo, sempre naquela época já foi um líder e agora, essencialmente. Ele falou tudo sobre o grupo. A gente viu que muitos jogadores saíram, mas aquela base forte ainda no Botafogo ainda tá toda. Eu estou muito feliz, conversei, tirei algumas dúvidas, eu falei que o Rio de Janeiro é muito bom, é só coisa boa e eu estou muito feliz. Como eu falei, estou realizando um sonho de voltar para ao Brasil com uma camisa grande e pesada, que é o Botafogo. Então espero corresponder a todo mundo e ganhar títulos como foi no ano passado - disse o atacante.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (29), quando fará o primeiro clássico nesta temporada, contra o Fluminense. O torcedor alvinegro ainda não poderá ver Artur em campo, tendo em vista que o atacante ainda não está regularizado.

Artur foi apresentado pelo Botafogo nesta terça-feira (28) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Confira mais respostas de Artur, atacante do Botafogo:

SELEÇÃO BRASILEIRA

- A seleção é um sonho, não só para mim, mas para todo jogador que sonha. Com certeza eu quero jogar muito bem para as coisas agirem naturalmente. Quando você vai ver as coisas acontecem naturalmente com a Seleção. Então vou fazer meu trabalho e meu bem feito para que um dia possa voltar.

PREPARAÇÃO PARA ESTREIA

- Já vinha treinando. Começamos o treino lá dia 15 de janeiro, é como se fosse uma pré-temporada. É muito frio na Rússia, então estávamos treinando no Catar. Nas minhas férias eu também não parei. Eu me vejo preparado fisicamente. Eu estou contando com o time e o time contando comigo, estou me sentindo preparado sim.

REFERÊNCIA SOBRE ÍDOLOS DO BOTAFOGO

- É uma responsabilidade muito grande vestir uma camisa tão pesada e esse número. O Garrincha é um ídolo para todos, é o ídolo do meu pai e do meu avô. Espero surpreender a todos. Meu objetivo é ser campeão novamente. Temos que fazer o que foi feito no ano passado de novo. As pessoas que continuaram aqui vão fazer o mesmo trabalho. Quero voltar para a Seleção e fazer muitos gols.

CHEGA PARA SUBSTITUIR LUIZ HENRIQUE E JÚNIOR SANTOS

- Que responsabilidade passaram para mim de substituir Luiz Henrique e Júnior Santos, eles fizeram grandes campanhas ano passado. Eu estou muito feliz por voltar ao Brasil, principalmente para um grande clube. Estou muito feliz e honrado. Espero corresponder à torcida e a todos vocês. Sempre acompanhei eles, principalmente no ano passado. Eu tenho características um pouco parecidas, de 1x1, finalização, gosto do drible. Eu vim para agregar. Podem contar comigo, vou me esforçar bastante.

MAIS SOBRE LUIZ HENRIQUE

- Não tive a oportunidade de falar com o Luiz, ele chegou mas não conseguir vê-lo. É uma responsabilidade grande, ele foi campeão e é ídolo do clube. Espero corresponder. Ele tem a história dele e eu vou construir a minha. Quero ser campeão aqui novamente, ter mais títulos e criar minha história. isso cria uma chama para estar aqui.

ANSIEDADE PARA SUPERCOPA

- Quando deito minha cabeça no travesseiro fico imaginando como vai ser (a final), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão.

ZENIT

- Minha ida ao Zenit foi uma escolha que fiz com minha família. Queria jogar fora e foi uma experiência incrível, queria ter tido essa experiência pela cultira, língua… Me vejo retornando para cá com uma experiência incrível. Não joguei muito, e faz parte, natural. Não me adaptei muito lá, é um friozão.

WENDEL

- Comentei ele, você tá indo mesmo? Ele disse "acho que sim". No momento que me despedi dele, ele me pediu para esperar e eu falei para ele ir comigo (risos). Ele é daqui e eu sei que está muito ansioso para jogar aqui.

ESTILO DE JOGO

- Durante a minha carreira sempre atuei no lado direito, mas vindo por dentro e jogando como 10. Espero ajudar a equipe onde for. A gente está sem um treinador, mas com certeza onde atuar onde quer que seja para ajudar. Acompanhei demais o time do Botafogo e sei a qualidade do Savarino, é um cara super móvel. Nesses dois dias vi a qualidade dele e a pessoa que ele é. Sei que vamos dar muitas assistências e muitos gols nessa temporada.

SER CONTRATADO SEM UM TREINADOR NO CLUBE

- Quando recebi o primeiro contato, o pessoal me disse que conhecia desde a base e achei muito interessante. Eles conheciam minha trajetória. Quando falaram do interesse do Botafogo eu disse "vambora, quero ir". Quero estar no bolo, tenho a ambição de ser campeão. Dá uma tranquilidade. O trabalho foi feito. É um reconhecimento. Estou tranquilo e feliz por eles apostarem em mim.