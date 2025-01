Mano Menezes critica calendário e projeta Botafogo x Fluminense

Técnico do Fluminense, Mano Menezes corroborou com as críticas feitas por Thiago Silva e reclamou do calendário do futebol brasileiro. O treinador comentou sobre a utilização de algumas peças do elenco e como vem sendo feita a preparação de sua equipe para o Campeonato Carioca.

- A gente não divide jogador por jovem ou mais velho. A gente divide por rendimento. Temos dois jogadores considerados bem veteranos: Thiago Silva e Fábio. E não temos um porém para falar sobre o rendimento de ambos. A gente procura equilibrar a parte atlética dos jogadores. A temporada é grande e temos muito desgaste. Vamos passar por esse processo, como todos estão passando. O início tem sido difícil, principalmente com relação a questão da preparação das equipes. Precisamos pensar na saúde dos jogadores, que têm que se apresentar e jogar em 10 dias. Isso pode ocasionar lesões graves. A disputa não é igual, a preparação não é igual. Isso cabe aos dirigentes. Eu tenho apenas a ideia e defendo quem está sendo submetido a um enfrentamento que não acho justo.

Mano Menezes também começou a projetar o clássico entre Fluminense e Botafogo, na quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos. O comandante acredita que sua equipe tem condições de vencer, principalmente por conta das condições do adversário, que se reapresentou mais tarde em 2025.

- Sempre a vitória traz uma tranquilidade maior. Estamos falando sobre causas e consequências, mas o torcedor quer que a equipe vença. Temos condições de vencer. Talvez a gente vá enfrentar uma equipe com jogadores que se apresentaram depois dos nossos. Vamos fazer escolhas corretas para fazer um final de pré-temporada decente, seguro e que todos estejam em um nível bom. Essa é a nossa maior preocupação.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 8ª colocação do Campeonato Carioca com seis pontos conquistados e vê o Botafogo como um rival direto na luta por uma vaga na semifinal. O Alvinegro ainda não atuou com seus principais jogadores na competição.

