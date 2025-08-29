menu hamburguer
Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (30), no Nilton Santos, pela 22ª rodada

Botafogo e Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo e Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
18:08
Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir:

➡️ Botafogo acerta venda do goleiro John para o Nottingham Forest

Este será o terceiro encontro entre as equipes em cerca de um mês. O Glorioso eliminou o Massa Bruta nas oitavas de final da Copa do Brasil, com jogos nos dias 29/7 (no Rio de Janeiro) e 6/8 (em Bragança), vencendo por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Ficha do jogo

22ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
Data e Hora
Sábado (30), às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Victor Hugo Imazu (PR) e Maira Mastella (RS)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

No primeiro turno, o clube de São Paulo venceu por 1 a 0 ainda no Nabi Abi Chedid, atualmente em reforma. Na época, o Alvinegro era comandado por Renato Paiva e tinha grandes nomes no elenco, como Jair, Gregore e Igor Jesus. Eduardo Sasha fez o gol da vitória.

Confronto direto

Na quinta colocação, com 32 pontos, o Botafogo mira afirmação na zona que classifica para a próxima Libertadores e também mira aproximação dos líderes. Do outro lado, o Bragantino, em oitavo, tem 30 e precisa de uma vitória para ultrapassar o time comandado por Davide Ancelotti - após série de oito derrotas, o Massa Bruta voltou a vencer, com o 4 a 2 sobre o Fluminense, no último sábado (23).

O Botafogo vai a campo em busca de confiança. Chegando de empate fora de casa no clássico com o Vasco, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o momento pede a soma de mais três pontos no Brasileirão e, se possível, com evolução no trabalho.

Veja mais sobre Botafogo x Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x BRAGANTINO

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado (30), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Maira Mastella (RS)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton, Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho e Praxedes; John John, Laquintana e Sasha.

