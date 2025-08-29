Botafogo x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (30), no Nilton Santos, pela 22ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir:
Relacionadas
- Futebol Feminino
Zagueira do Botafogo revela fórmula contra o Santos: ‘Aproveitar oportunidades’
Futebol Feminino29/08/2025
- Seleção Brasileira
Vitinho, do Botafogo, é convocado para a Seleção Brasileira
Seleção Brasileira29/08/2025
- Botafogo
Botafogo acerta venda do goleiro John para o Nottingham Forest
Botafogo29/08/2025
➡️ Botafogo acerta venda do goleiro John para o Nottingham Forest
Este será o terceiro encontro entre as equipes em cerca de um mês. O Glorioso eliminou o Massa Bruta nas oitavas de final da Copa do Brasil, com jogos nos dias 29/7 (no Rio de Janeiro) e 6/8 (em Bragança), vencendo por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.
Ficha do jogo
No primeiro turno, o clube de São Paulo venceu por 1 a 0 ainda no Nabi Abi Chedid, atualmente em reforma. Na época, o Alvinegro era comandado por Renato Paiva e tinha grandes nomes no elenco, como Jair, Gregore e Igor Jesus. Eduardo Sasha fez o gol da vitória.
Confronto direto
Na quinta colocação, com 32 pontos, o Botafogo mira afirmação na zona que classifica para a próxima Libertadores e também mira aproximação dos líderes. Do outro lado, o Bragantino, em oitavo, tem 30 e precisa de uma vitória para ultrapassar o time comandado por Davide Ancelotti - após série de oito derrotas, o Massa Bruta voltou a vencer, com o 4 a 2 sobre o Fluminense, no último sábado (23).
O Botafogo vai a campo em busca de confiança. Chegando de empate fora de casa no clássico com o Vasco, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o momento pede a soma de mais três pontos no Brasileirão e, se possível, com evolução no trabalho.
Veja mais sobre Botafogo x Bragantino:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x BRAGANTINO
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado (30), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Maira Mastella (RS)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.
BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho e Praxedes; John John, Laquintana e Sasha.
- Matéria
- Mais Notícias