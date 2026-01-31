Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (1°), pela sexta rodada do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena NicNet, pela sexta rodada do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta) e HBO Max (Streaming). Clique aqui para assistir.
Relacionadas
+ Palmeiras tem novidade no DM em preparação para enfrentar o Botafogo-SP
O Palmeiras chega para o confronto com 12 pontos, na vice-liderança da competição, atrás apenas do Novorizontino. Na última partida, a equipe de Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, pela estreia no Brasileirão.
A tendência é que a comissão técnica alviverde poupe alguns jogadores diante do Botafogo-SP, já que o time está praticamente classificado para o mata-mata.
O Botafogo-SP soma cinco pontos, ocupa a 12ª colocação e está dois pontos atrás do São Bernardo, primeiro clube dentro do G-8.
Ambas as equipes ainda têm três compromissos antes da fase eliminatória do Campeonato Paulista, que terá confrontos únicos nas quartas e semifinais, e jogos de ida e volta na decisão.
Confira as informações do jogo entre Botafogo-SP e Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 6ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 1° de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e HBO Max (Streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Kelvin (Maranhão).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan (Riquelme), Flaco López (Sosa) e Vitor Roque.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Aposte na vitória do Palmeiras de Veiga! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias