Onde Assistir

Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (1°), pela sexta rodada do Paulistão

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 31/01/2026
10:30
Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (Foto: Arte Lance!)
  • Mais Notícias

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena NicNet, pela sexta rodada do Paulistão. O confronto terá transmissão da Record (TV aberta) e HBO Max (Streaming). Clique aqui para assistir.

+ Palmeiras tem novidade no DM em preparação para enfrentar o Botafogo-SP

O Palmeiras chega para o confronto com 12 pontos, na vice-liderança da competição, atrás apenas do Novorizontino. Na última partida, a equipe de Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, pela estreia no Brasileirão.

A tendência é que a comissão técnica alviverde poupe alguns jogadores diante do Botafogo-SP, já que o time está praticamente classificado para o mata-mata.

O Botafogo-SP soma cinco pontos, ocupa a 12ª colocação e está dois pontos atrás do São Bernardo, primeiro clube dentro do G-8.

Ambas as equipes ainda têm três compromissos antes da fase eliminatória do Campeonato Paulista, que terá confrontos únicos nas quartas e semifinais, e jogos de ida e volta na decisão.

Elenco do Palmeiras durante preparação para partida contra o Botafogo-SP; veja detalhes de onde assistir (Foto: Divulgação/Palmeiras)
Elenco do Palmeiras durante preparação para partida contra o Botafogo-SP; veja detalhes de onde assistir (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Confira as informações do jogo entre Botafogo-SP e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 6ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 1° de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e HBO Max (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Léo Gamalho e Kelvin (Maranhão).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan (Riquelme), Flaco López (Sosa) e Vitor Roque.

