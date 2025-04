A Fórmula 1 realiza neste sábado (12) a classificação para o Grande Prêmio do Bahrein. O brasileiro Gabriel Bortoleto busca melhorar sua posição de largada, até então, o piloto conquistou um 15º como melhor posição de largada. A classificação está marcada para as 13h (de Brasília) e tem transmissão da TV Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e F1TV (streaming).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos treinos livres desta sexta-feira, Gabriel Bortoleto marcou, respectivamente, as 11ª e 13ª posições. Na segunda sessão, o brasileiro ficou na frente de Nico Hulkenberg, colega de equipe na Sauber. Antes da classificação, a F1 realiza a terceira rodada de treino livre, às 9h30 (de Brasília).

Gabriel Bortoleto em chegada ao GP do Bahrein (Foto: Fadel Senna / AFP)

A melhor posição de Bortoleto em uma classificação foi na Austrália, quando largou em 15º lugar. A classificação define o grid de largada das corridas da F1. Ele é dividido em três partes: o Q1, que define os 5 últimos; o Q2, que define do 15º ao 11º; e o Q3, que fecha os 10 primeiros do grid, incluindo o pole position.

continua após a publicidade

➡️ GP do Bahrein: Rafael Câmara conquista segunda pole consecutiva na F3

Os treinos livres do GP do Bahrein tiveram dominância da McLaren, que fechou o primeiro treino com Lando Norris na Liderança e o segundo com Oscar Piastri. A equipe lidera o campeonato mundial com 111 pontos, na frente da Mercedes, com 75, e Red Bull, com 61. A Ferrari é a quarta força, mas soma apenas 75 pontos na classificação do mundial de equipes da F1.

FICHA TÉCNICA

F1 - GP DO BAHREIN - CLASSIFICAÇÃO

📆 Data: 12 de abril de 2025;

🌍 Local: Circuito Internacional do Bahrein, no Sakhir, Bahrein;

➡️ Sessão: Treino de classificação;

⏰ Horário: 13h (de Brasília);

📺 Onde assistir: TV Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e F1TV (streaming).

continua após a publicidade

A corrida acontece às 12h de Brasília.