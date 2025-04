Ainda que tenha conseguido desbancar os favoritos Lando Norris e Oscar Piastri no GP do Japão, realizado no domingo (6), Max Verstappen manteve os pés no chão na F1 2025. Assim, o piloto garantiu que ainda não está pensando na possibilidade de conquistar o pentacampeonato. O holandês afirmou que só vai começar a cogitar tal feito quando o carro da Red Bull estiver "no mesmo nível" do MCL39 da McLaren.

continua após a publicidade

➡️ McLaren duvida de título de Verstappen ‘sem melhor carro’ na F1 2025

Ainda que a dupla "Papaya" tenha chegado ao circuito de Suzuka como a grande favorita do fim de semana, o piloto da Red Bull registrou uma volta magistral no Q3 da classificação e ficou com a pole-position. No dia seguinte, largou bem e soube administrar a vantagem sobre os rivais da McLaren para cruzar a linha de chegada na liderança, pela primeira vez na F1 2025. Com o resultado, alcançou 61 pontos no Mundial de Pilotos, ficando na segunda colocação, apenas 1 tento atrás de Norris.

- Sinceramente, não penso muito nisso. Estou focado apenas no desempenho do carro. Assim que nos aproximarmos deles (McLaren), ou estivermos no mesmo nível, sei que vai ficar tudo bem. Mas ainda não chegamos lá, e precisamos alcançar esse ponto primeiro, porque, caso contrário, não faz nem sentido falar em campeonato - disse Verstappen, nesta quinta-feira (10), durante as entrevistas no Bahrein, e completou:

continua após a publicidade

- Acho que vencer é realmente ótimo. Todo mundo adora vencer. Mas também estamos cientes de que precisamos melhorar. Esse tem sido o objetivo desde o início. Estamos orgulhosos de ter conseguido extrair totalmente nosso desempenho lá (no Japão). O carro não estava fácil de equilibrar e conseguimos deixá-lo, digamos, guiável. No domingo ele estava bom o suficiente para nos mantermos na briga.

No entanto, uma nova diretriz técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação à asa dianteira dos carros, que visa coibir uma flexibilidade excessiva, pode agitar a ordem de forças do grid a partir do GP da Espanha, no início de junho. Chefe da Red Bull, Christian Horner já disse em algumas oportunidades que, na sua opinião, a McLaren será a equipe mais afetada pela medida.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre como a escuderia taurina está encarando as mudanças que vão passar a valer da nona etapa da temporada em diante, Verstappen desconversou. Apesar disso, ainda sugeriu a rival britânica está, sim, tirando proveito de uma irregularidade para ganhar desempenho neste início de campeonato.

- Não perguntei. Ainda não estou pensando em Barcelona. Não faço as regras. E também não sou quem as aplica. O que vejo, provavelmente muita gente também vê. É isso. Sei o que está acontecendo. Para mim, só foco no carro, no nosso carro - respondeu.

Max Verstappen, da Red Bull, a frente de uma McLaren durante treino livre do GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Japão, o próximo compromisso das equipes é o GP do Bahrein, entre os dias 11 e 13 de abril. Desta vez, a Fórmula 1 volta a um horário confortável para os fãs brasileiros, já que a quarta etapa da temporada de 2025 está agendada para as 12h (de Brasília), no domingo (13).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.