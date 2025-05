Internacional x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo INT FLU 11ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo 1 de junho de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Beira Rio, em Porto Alegre-RS Árbitro Lucas Paulo Torezin Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Andrey Luiz de Freitas Var Diego Pombo Lopez Onde assistir

Internacional e Fluminense se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (1), às 20h30, no Beira Rio, em Porto Alegre. A partida será transmitida no Sportv e no Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

O Colorado está em 14º lugar, com 11 pontos e está há cinco jogos sem perder, contando partidas pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No último compromisso, pela competição continental, venceu o Bahia e passou em primeiro do grupo para as oitavas de final.

O Tricolor chega em momento semelhante, mas está melhor na tabela. Em 5º, com 17 pontos, também não perde há cinco jogos e conquistou uma vitória importante sobre o Once Caldas na última vez que entrou em campo. Assim como o adversário da rodada, avançou na liderança para as oitavas, mas da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Como chega o Internacional

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os comandados de Roger Machado precisam da vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento, já que está a dois pontos do Z4. Para cumprir essa tarefa, não terá Ricardo Mathias e Bernabei. O atacante se recupera de desconforto muscular, sentido em Pernambuco, e continua de fora. Já o lateral-esquerdo ainda não foi diagnosticado. Contra o Esquadrão de Aço, ele foi substituído após sentir dores na coxa esquerda. A suspeita é de lesão no adutor da coxa esquerda.

Por outro lado, terá um problema bom na definição do time após boas atuações de Vitinho e Gustavo Prado. O camisa 47 entrou bem nas últimas partidas e marcou o gol de empate contra o Sport, na Ilha do Retiro. Já o 28 voltou de lesão como se não tivesse parado. Entrou bem contra o Leão e contra o Bahia, colocando bola na rede contra o segundo.

continua após a publicidade

Gustavo Prado, atacante do Internacional durante treino do CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Como chega o Fluminense

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O confronto contra o Inter será o último do clube carioca antes de embarcar para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por isso, é possível que Renato poupe algumas peças para evitar lesões e desgaste, então pode optar por uma escalação alternativa. De toda forma, não contará com Otávio, que ainda se recupera da lesão no tendão de Aquiles, e Canobbio, Cano e Berna, que já iniciaram a transição para os trabalhos com o grupo.

Poupados contra o Once Caldas, na quinta-feira (29), a presença de Keno e Samuel Xavier ainda é dúvida. O atacante passou por um período de controle de carga e realiza trabalhos físicos para estar disponível na Copa do Mundo de Clubes. Já o lateral, sentiu dores na coxa na partida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil e ficou fora dos confrontos seguintes.

Martinelli comemora seu gol pelo Fluminense na Sul-Americana ao lado de Ganso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ingressos para o confronto

Os sócios já podem adquirir as entradas a partir de R$ 14. Já os não sócios têm ingressos com preços a partir de R$ 70, com venda começando na sexta. Enquanto isso, a torcida adversária paga valor único de R$ 220. As compras acontecem no site do Internacional.

✅ Tudo sobre o jogo entre Internacional e Fluminense:

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

11ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre-RS

👁️ Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Rafael Borré e Wesley.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes (Thiago Santos) e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Everaldo.