Mirassol x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo (1) em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar a partir das 11h (de Brasília) no Estádio Municipal José Maria Campos Maia, no interior paulista. O jogo terá a transmissão da Premiere (pay-per-view).

Reinaldo, jogador do Mirassol, marca de pênalti contra o São Paulo, no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O Mirassol chega embalado para o confronto após vencer o São Paulo jogando no Morumbis. O clube do interior Paulista não perde desde a 7ª rodada, quando foi superado pelo Red Bull Bragantino. Atualmente, o Mirassol ocupa a 9ª posição e busca a vitória para se aproximar do G4.

O Sport, por outro lado, vive um início de Brasileirão desesperador. Ainda sem vencer no campeonato, o clube ocupa a última colocação do campeonato com apenas três pontos — sendo sete derrotas e três empates. A vitória contra o Mirassol pode fazer a equipe de António Oliveira ter esperanças nessa metade de primeiro turno.

Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

✅ Tudo sobre o jogo entre Mirassol e Sport (onde assistir, horário, escalações e local):

MIRASSOL X SPORT

11ª RODADA - PRIMEIRO TURNO - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal José Maria Campos Maia, São Paulo

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter, Lucas Ramon, Jemmes, João Victor, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Negueba, Yago Felipe, Gabriel, Edson Carioca

SPORT (Técnico: António Oliveira)

Caíque França, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico, Hereda, Atencio, Zé Lucas, Lucas Lima, Igor Cariús, Barleta e Pablo