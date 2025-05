Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (1º), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela décima primeira rodada do Brasileirão. O duelo será disputado a partir das 19h30 (de Brasília) e terá transmissão do Prime Video.

A Raposa possui atualmente 20 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação. Na última rodada, o clube mineiro derrotou o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa, e tem a chance de assumir a ponta da competição em caso de vitória.

Para isso, precisar somar três pontos no domingo e torcer por um tropeço do Flamengo, que recebe o Fortaleza no Maracanã.

Já o Palmeiras aposta no retrospecto como visitante para seguir na liderança. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira vence as cinco partidas que disputou longe de casa. A vitória, por sua vez, mantém a equipe na ponta antes da viagem para os Estados Unidos.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1º), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Ingressos para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras

O Cruzeiro anunciou nas últimas horas que os ingressos para o duelo contra o Palmeiras, no Mineirão, estão esgotados. No entanto, novas entradas ainda podem ser disponibilizadas caso as reservas não tenham o pagamento confirmado.

Ficha do jogo CRU PAL BRASILEIRÃO 11ª Rodada Data e Hora domingo, 1º de junho, às 19h30 (de Brasília) Local Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CRUZEIRO E PALMEIRAS

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Kaio Jorge.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Augustín Giay, Bruno Fuchs, Micael e Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.