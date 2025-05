Ceará x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CEA ATL Brasileirão 11ª rodada Data e Hora domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1) em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 18h30 (de Brasília) na Arena Castelão. A transmissão da partida ficará por conta do Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Ceará e Atlético-MG em campo pelo Campeonato Brasileiro de 2022 (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vozão vem de uma dura eliminação na Copa do Brasil após perder para o Palmeiras nos dois jogos. Apesar disso, no Campeonato Brasileiro, a equipe não sabe o que é perder desde a 5ª rodada, quando foi superado pelo Bahia na Fonte Nova. Durante esse período, foram duas vitórias e dois empates. Atualmente na 6ª colocação com um jogo a menos, o Ceará busca a vitória em casa para se aproximar do G4.

O Galo, por sua vez, chega para o confronto após empatar em casa contra o Cienciano e garantir a segunda posição do Grupo H na Copa Sul-Americana. Apesar do resultado não tão sastisfatório, o time de Cuca não perde no Brasileirão desde a 4ª rodada, quando foi derrotado para o Santos na Vila Belmiro. Foram três vitórias e três empates durante esse tempo. Hoje, a equipe ocupa a 10ª posição na tabela.

continua após a publicidade

✅ Tudo sobre o jogo entre Ceará e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

CEARÁ X ATLÉTICO-MG

11ª RODADA - PRIMEIRO TURNO - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Diego e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Pedro Raul

continua após a publicidade

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco e Patrick; Rony, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk