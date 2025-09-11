Bia Haddad x Laura Pigossi no SP Open; veja horário e onde assistir

A tenista brasileira mais bem ranqueada na atualidade, Beatriz Haddad Maia encara a compatriota Laura Pigossi no SP Open nesta quinta-feira (11), por volta das 18h, pelas quartas de final do SP Open, torneio profissional feminino de tênis. O confronto acontece no Parque Villa Lobos e terá transmissão da Sportv (canal fechado).

Bia venceu a italiana Miriana Tona na primeira rodada. Após a partida, a brasileira foi aplaudida de pé pelos torcedores que lotaram a quadra Maria Esther Bueno, arena principal da competição. Ao fazer a tradicional assinatura na lente da câmera, Bia dedicou a vitória para os avós. Do outro lado, Laura superou a americana Elizabeth Mandlik.

— Agora, contra a Laura, é uma adversária que eu conheço bastante, a gente já jogou bastante desde o juvenil. Tem tudo pra ser um bom jogo, ela é batalhadora, lutadora e vou ter que trabalhar duro - projetou Bia.

BIA HADDAD x LAURA PIGOSSI

🏟️ Local: Parque Villa Lobos, em São Paulo

🎾 Fase: quartas de final

🕰️ Dia e horário: quinta-feira, 11 de setembro, por volta das 18h (de Brasília)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Bia cai nas duplas

Na última segunda-feira (8), ao lado de Ana Candiotto, Bia Haddad foi superada por 2 a 0 pela dupla formada por Laura Pigossi e Ingrid Martins.

— É bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito especial. A torcida brasileira acaba se dividindo, mas qualquer resultado, a gente vai ter duas brasileiras na segunda rodada. A Ingrid é uma das minhas melhores amigas, a gente joga junto desde os 11 anos, já dividimos sul-americano, mundial, então é sempre diferente, mas na quadra a gente acaba focando no que precisa focar. Espero que a gente tenha cada vez mais brasileiras se enfrentando e puxando o tênis feminino lá pra cima - declarou.