Tenista da Indonésia vence jogo em tempo recorde no SP Open

A tenista indonésia Janice Tjen venceu a eslovaca Martina Okalova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, na tarde desta quarta-feira (10), pela segunda rodada do SP Open. A partida, que durou 57 minutos, foi marcada por cinco duplas faltas e nenhum ace de Okalova, enquanto Tjen não cometeu erros graves no saque e conseguiu dois aces.

Agora, a indonésia aguarda a vencedora do confronto entre Juliana Riera e Alexandra Eala, que acontece ainda hoje.

A vencedora da partida, Janice Tjen, subiu algumas posições no ranking e se estabilizou na 130ª colocação. A indonésia tem se tornado um dos principais nomes do tênis nos últimos anos e está entre as favoritas para vencer o torneio em São Paulo.

A eslovaca Martina Okalova, por sua vez, é número 405 do ranking e veterana do circuito, com experiência em torneios menores da ITF e em competições de duplas.

Bia Haddad joga nesta quinta (11)

A tenista brasileira mais bem ranqueada na atualidade, Beatriz Haddad Maia, venceu a italiana Miriana Tona na primeira rodada e, agora, encara a compatriota Laura Pigossi no SP Open. O confronto entre as duas promete ser um dos pontos altos do torneio.

— A Laura é uma adversária que eu conheço bastante. A gente já jogou bastante desde o juvenil e tem tudo para ser um bom jogo. Ela é batalhadora, lutadora, enfim, vou trabalhar duro e vamos ver o que acontece — comentou Bia sobre a adversária.

Número 193 no ranking da WTA, Laura vem crescendo no mundo do tênis, e sua ascensão tem influenciado crianças e jovens brasileiros a se interessarem pelo esporte.

— É incrível poder ver essa quantidade de brasileiras chegando. Essa nova geração, com um tênis muito bem apresentado. Eu adoro elas de todo coração. É muito legal poder ver um torneio desse porte no Brasil e as brasileiras realmente aproveitando essa oportunidade — comentou Pigossi sobre a nova geração.