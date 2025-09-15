menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bia Haddad Maia estreia no WTA de Seul: saiba o horário e onde assistir

WTA Seoul foi a última conquista no circuito profissional de Bia Haddad Maia

imagem cameraBia Haddad conquistou o título do WTA Seoul no ano passado (Foto: Reprodução / Instagram)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/09/2025
19:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

A número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, retorna a um lugar de grandes memórias nesta terça-feira (16). Ela inicia sua campanha no WTA 500 de Seul, torneio onde defende o título conquistado no ano passado, que foi sua última conquista no circuito profissional. A brasileira vai enfrentar a sul-coreana Dayeon Back às 7h (horário de Brasília). O duelo terá transmissão exclusiva do Disney+ (streaming) no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Bia Haddad decepciona no SP Open

Jogando em casa como principal favorita ao título, Bia Haddad não conseguiu passar das quartas de final. Após vencer a compatriota Laura Pigossi, ela foi surpreendida e eliminada pela mexicana Renata Zarazua em sets diretos. A derrota em solo nacional foi um banho de água fria para o público e para a própria jogadora, que buscava seu primeiro troféu no Brasil.

Bia Haddad caiu nas quartas do SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Agora, Bia chega a Seul com a missão de defender o título conquistado em 2024, que foi sua última conquista no circuito.

Além da chave de simples, Bia Haddad também disputará o torneio de duplas ao lado da experiente alemã Laura Siegemund. A parceria, que já se provou vitoriosa, gera grande expectativa. Juntas, elas foram campeãs do WTA 250 de Nottingham, na grama, no início deste ano, mostrando grande entrosamento.

continua após a publicidade

Quem é Dayeon Back?

Dayeon Back é uma jovem tenista da Coreia do Sul. Atualmente com 20 anos, ela ocupa a 306ª posição no ranking da WTA. Ela participa do torneio em Seul como "Wild Card" (WC), ou seja, recebeu um convite direto da organização.

FICHA TÉCNICA 🎾

Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Dayeon Back (KOR)
Torneio: WTA 500 de Seul - Primeira Rodada
Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
Horário: 07:30 (Horário de Brasília)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias