Bia Haddad Maia estreia no WTA de Seul: saiba o horário e onde assistir
WTA Seoul foi a última conquista no circuito profissional de Bia Haddad Maia
A número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, retorna a um lugar de grandes memórias nesta terça-feira (16). Ela inicia sua campanha no WTA 500 de Seul, torneio onde defende o título conquistado no ano passado, que foi sua última conquista no circuito profissional. A brasileira vai enfrentar a sul-coreana Dayeon Back às 7h (horário de Brasília).
Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp.
Bia Haddad decepciona no SP Open
Jogando em casa como principal favorita ao título, Bia Haddad não conseguiu passar das quartas de final. Após vencer a compatriota Laura Pigossi, ela foi surpreendida e eliminada pela mexicana Renata Zarazua em sets diretos. A derrota em solo nacional foi um banho de água fria para o público e para a própria jogadora, que buscava seu primeiro troféu no Brasil.
Agora, Bia chega a Seul com a missão de defender o título conquistado em 2024, que foi sua última conquista no circuito.
Além da chave de simples, Bia Haddad também disputará o torneio de duplas ao lado da experiente alemã Laura Siegemund. A parceria, que já se provou vitoriosa, gera grande expectativa. Juntas, elas foram campeãs do WTA 250 de Nottingham, na grama, no início deste ano, mostrando grande entrosamento.
Quem é Dayeon Back?
Dayeon Back é uma jovem tenista da Coreia do Sul. Atualmente com 20 anos, ela ocupa a 306ª posição no ranking da WTA. Ela participa do torneio em Seul como "Wild Card" (WC), ou seja, recebeu um convite direto da organização.
FICHA TÉCNICA 🎾
Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Dayeon Back (KOR)
Torneio: WTA 500 de Seul - Primeira Rodada
Data: Terça-feira, 16 de setembro de 2025
Horário: 07:30 (Horário de Brasília)
