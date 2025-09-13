Bia Haddad fala sobre árbitro de vídeo no tênis: ‘Tem seu lado triste’

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 27ª do ranking mundial, comentou sobre a falta do uso da tecnologia para ajudar os árbitros de linha nas partidas de tênis. O tema veio à tona após a jogadora ser derrotada pela mexicana Renata Zarazúa por 2 sets a 0, com parciais de 5/7 e 3/6, na tarde desta sexta-feira (12), pelas quartas de final do SP Open.

A brasileira foi otimista sobre a modernização do esporte, mas entende que a transição tem um lado negativo.

— Eu não reclamo muito disso. Eu acho que quando a gente sabe que não tem a máquina, somos humanos e vai acontecer. A gente sabe que em todas as profissões nós não somos robôs. É difícil também julgar o próximo quando a gente nunca se coloca na posição deles. Mas, de fato, a maioria dos torneios agora já está com a tecnologia. Acho que a tendência é cada vez mais andar por esse caminho — comentou Bia.

A jogadora ressaltou a importância de ver o lado humano da tecnologia e o impacto que ela causa na vida profissional dos árbitros.

— O que também tira alguns juízes de linha, tem um lado triste por isso. A gente sabe que toda profissão que é substituída por tecnologia também tem aquele lado humano, que nos dá um aperto no coração pelas pessoas que sonham em conquistar e ocupar esse espaço. Mas, enfim, a gente tem que ir se reinventando - completou Bia Haddad.

Bia Haddad joga mal e cai nas quartas do SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Relembre como foi o jogo entre Bia Haddad e Renata Zarazua

No primeiro set da partida, Bia Haddad começou forte, abrindo 3 a 0 em apenas 17 minutos. No entanto, Zarazúa mostrou um jogo sólido, com devoluções potentes, uma boa esquerda e recursos variados. No quinto game, a mexicana quebrou o saque de Bia, virando o placar de 40 a 0 e empatando o set em 3 a 3. Justo quando Zarazúa parecia estar no seu melhor momento, ela cometeu muitos erros, o que permitiu que Bia voltasse a liderar o placar. Apesar disso, a mexicana se manteve na partida, levando o set para o tie-break. No final, a brasileira se mostrou cansada e perdeu o set por 7 a 5.

O segundo set começou mais equilibrado, com as jogadoras mantendo seus saques até o 3 a 3. No entanto, Bia não esboçou reação e continuou demonstrando falta de confiança em suas bolas altas, sendo derrotada por 6 a 3 em uma partida que durou mais de duas horas.