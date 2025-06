Bia Haddad desafia top 10 em Londres; horário e onde assistir

Bia Haddad Maia, depois da vitória de virada sobre a tcheca Petra Kvitova (bicampeã de Wimbledon) na estreia, volta à quadra central do WTA 500 do Queen's Club, de Londres, nesta quarta (11). A adversária da brasileira será uma 'velha' conhecida, a americana Emma Navarro, de 24 anos, número 10 do mundo. O jogo começa às 8h (de Brasília) e será transmitido pelo Disney + no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Campeã olímpica de atletismo inspirou Gauff; saiba mais

➡️ Entenda a incrível coincidência entre o quinto Slam de Alcaraz e Nadal



O triunfo da número 1 do Brasil sobre a ex-top 10 (e vencedora em Wimbledon em 2011 e 2014) foi o primeiro duelo feminino no torneio depois de 52 anos. Na atual temporada, a quadra central de Queen's recebeu o nome do ex-tenista britânico Andy Murray, que prestigiou a estreia da brasileira.



➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos



Bia Haddad e Navarro caíram na estreia em Roland Garros

Bia, que subiu uma posição no ranking, mesmo após parar na estreia de Roland Garros, diante da americana Hailey Baptiste, é a 22ª do mundo. Navarro, por sua vez, caiu uma colocação após o Grand Slam francês, onde também não passou da estreia, surpreendida pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro, por 6/0 e 6/1. Curiosamente, a algoz da brasileira eliminou, na terceira rodada em Paris, a tenista da Espanha.



Apenas na atual temporada, Bia Haddad e Navarro se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada. E foi contra a americana que a número 1 do Brasil conquistou a última vitória antes de Roland Garros: por 3/6, 7/6 e 6/2, nas oitavas do WTA de Estrasburgo, também na França (vídeo abaixo).

continua após a publicidade

Já em Stuttgart, também no saibro, Navarro eliminou a brasileira na estreia, por 6/3 e 6/0.

Neste ano, a americana soma 17 triunfos em 30 partidas, enquanto Bia ganhou 7 das 23 partidas até aqui.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia Haddad Maia X Emma Navarro, nas oitavas do Queen's Club, de Londres

📅 Dia: quarta-feira, 11 de junho de 2025;

⏰ Horário: às 8h (de Brasília);

🗺️ Local: Quadra central Andy Murray, em Londres

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

continua após a publicidade